Etec de Heliópolis é revitalizada e recebe nome em homenagem ao arquiteto Ruy Ohtake

O governador Tarcísio de Freitas assinou nesta quarta-feira (18) um decreto que denomina a Escola Técnica Estadual (Etec) de Heliópolis como Arquiteto Ruy Ohtake. Falecido em 2021, Ruy Ohtake foi um dos grandes nomes da arquitetura brasileira e responsável pelo projeto arquitetônico da unidade, na zona sul da capital. Também foram inauguradas as obras que revitalizaram a escola e somaram R$ 1,1 milhão em investimento.

“Hoje não é simplesmente o dia de dar o nome da Etec de arquiteto Ruy Ohtake. É o dia de dizer muito obrigado. Obrigado pelo trabalho, talento e pela dedicação. Pelo empréstimo e pela doação que com certeza vai inspirar as novas gerações”, afirmou Tarcísio. “Ruy Ohtake foi uma pessoa que fez história, fez a diferença. Seu nome agora ficará para sempre eternizado e na memória dessa escola”, acrescentou.

A cerimônia na sede da unidade contou com a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, parlamentares estaduais, da diretora-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Laura Laganá, do filho e do irmão do homenageado, os arquitetos Rodrigo Ohtake e Ricardo Ohtake, diretores, professores e estudantes da unidade.

Desde 2023, a atual gestão mantém o compromisso de equipar e melhorar a estrutura das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do CPS. O prédio da unidade da zona sul da capital recebeu pintura interna e externa, reforma da quadra poliesportiva e manutenção da cobertura.

Atualmente, a Etec conta com 1.074 alunos, distribuídos entre os cursos técnicos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações e Nutrição e Dietética. A unidade também oferece o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração, Design de Interiores, Informática para Internet, Marketing, Nutrição e Dietética, e Programação de Jogos Digitais. Além disso, disponibiliza a Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) em Desenvolvimento de Sistemas e a Especialização Técnica em Gastronomia Hospitalar.

Em parceria com a secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a prefeitura da Capital, a Etec mantém duas classes descentralizadas na comunidade de Heliópolis, oferecendo Ensino Médio Integrado ao Técnico na Escola Estadual (EE) Prof. e Ensino Técnico no Centro Educacional Unificado (CEU) Meninos.

Patrono

Além da Etec de Heliópolis, Ruy Ohtake projetou a Etec de Esportes, inaugurada no primeiro semestre de 2013, na zona norte da capital. Desde o segundo semestre de 2023, o campus abriga também a Fatec de Esportes. Formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) em 1960, Ohtake foi responsável por mais de 300 projetos no Brasil e no exterior. Filho da artista plástica Tomie Ohtake, ele deixou sua marca em diversas obras, incluindo o Instituto Tomie Ohtake, os hotéis Renaissance e Unique em São Paulo, e o prédio da Embaixada do Brasil em Tóquio.