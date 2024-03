Etapa Sol da Corrida e Caminhada Mulher Determinada será neste domingo em São Caetano

A Prefeitura de São Caetano do Sul apoia a Etapa Sol, da Corrida e Caminhada de Rua Mulher Determinada 2024, que acontecerá neste domingo (24/3), com largada na Avenida Presidente Kennedy.

Todas as inscrições foram preenchidas e a entrega dos kits com os pertences necessários para a Corrida e Caminhada será no sábado (23/3), das 10h às 16h, no Premium Auto Shopping, em São Bernardo. Para retirada, é necessária a doação de 1kg de alimento não perecível para cumprir com a meta solidária do evento.

Foram mais de 2 mil inscrições de homens e mulheres, de diferentes faixas etárias, que irão concorrer a prêmios nos circuitos de 5 km e 10 km (corrida e caminhada) e 10 km para corrida, com diferentes formatos de classificação geral, tanto para homens quanto para mulheres. A atividade terá tempo máximo de 2h30 para sua conclusão.

Luísa Lúcio, fundadora do Instituto Mulher Brasileira e idealizadora da Corrida e Caminhada de Rua Mulher Determinada, ressalta a importância do evento que está, neste ano, na segunda etapa dentre as quatro fases planejadas dentro deste circuito especial.

“O objetivo principal é unir homens e mulheres, de diferentes idades e condições, para que haja oportunidade de fortalecer a união de diferentes grupos visando o bem-estar, a melhoria da saúde mental e progressão na qualidade de vida”, ressalta Luísa.

CORRIDA E CAMINHADA MULHER DETERMINADA – ETAPA SOL

Data: 24/3 (domingo) às 7h;

Local: Avenida Presidente Kennedy, n° 2.300;

Percurso: Corrida 5 km e 10 km, e percurso de caminhada de 5 km;