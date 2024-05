Etapa “pé quente” da Polônia retorna ao Circuito Mundial de vôlei de praia após 10 anos

O Brasil tem boas lembranças das etapas do Circuito Mundial de vôlei de praia disputadas em Stare Jablonski, na Polônia. São 12 títulos (seis masculinos e seis femininos) na cidade que receberá a partir desta quinta-feira (30/5) um evento Challenge da temporada 2024. Será o retorno da competição ao local após 10 anos.

Na última vez que o Circuito Mundial passou por Stare Jablonski, em 2014, o Brasil fez dobradinha no topo do pódio com Álvaro Filho/Pedro Solberg e Larissa/Talita. De volta à Polônia, desta vez ao lado de Taiana, Talita conta com as boas vibrações da etapa.

“É um lugar de boas lembranças. A torcida polonesa é apaixonada por voleibol e dá muito apoio às duplas brasileiras. É como se estivéssemos jogando em casa. É uma etapa pé quente para os brasileiros e isso traz uma motivação extra”, conta Talita que tem ainda três bronzes em Stare Jablonski.

Serão sete duplas representando o Brasil no evento. Evandro/Arthur Lanci, Vitor Felipe/Renato, Talita/Taiana e Vitória/Hegê estão no torneio principal. Pedro/Gabriel Santiago e Léo Vieira/Felipe Alves disputam o qualifying.

CHALLENGE STARE JABLONSKI

30/5 (QUINTA-FEIRA) – Qualifying

31/5 (SEXTA-FEIRA) – Fase de grupos

1/6 (SÁBADO) – Repescagem/Oitavas de final/Quartas de final

2/6 (DOMINGO) – Semifinais e Finais

