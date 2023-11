Etapa final do Campeonato Radical 4×4 acontece em dezembro

Lama voando, obstáculos desafiadores, muita adrenalina e manobras radicais serão destaque da Arena de Eventos de Campina Grande do Sul, nos dias 1 a 3 de dezembro, palco da etapa final do Campeonato Brasileiro Radical 4×4, um verdadeiro rally em circuito fechado.

A categoria Radical 4×4, inspirada no estilo norte-americano, traz jipes e protótipos preparados para o off-road extremo. Herick Pavin, competidor e organizador do evento, destaca que a etapa final do campeonato de 2023 reunirá equipes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

No topo da tabela de classificação estão as equipes Mad Max (SC), Darros Off Road (SP) e Cupim de Ferro 4×4 (PR), todas com reais chances de conquistar o título em suas respectivas categorias este ano.

Além da competição em si, os veículos são grandes atrações do Radical 4×4, muitas vezes sendo as estrelas de suas equipes, com nomes sugestivos como Apocalipse, Pantera Negra, Chuck Norris e Atrevida.

O fim de semana do Radical 4×4 em Campina Grande do Sul não se resume apenas à competição. Há uma programação completa com shows na pista e apresentações musicais. No dia 1º de dezembro, os treinos livres começam às 14h, seguidos pelo show da dupla Douglas Marques e Rafael às 19h30, com o melhor do sertanejo.

No segundo dia, a partir das 10h, iniciam-se as provas oficiais que se estendem ao longo do dia, culminando às 20h30 com o show da banda de Country e Folk Rock, Aerodiesel.

No último dia, 3 de dezembro, a competição final terá início às 10h, com previsão de corridas até às 17h. Os ingressos para a Final do Radical 4×4 estão disponíveis na plataforma Sympla, com lotes a partir de R$ 50. Além disso, há opções de ingressos avulsos para cada dia do evento, a partir de R$ 15.

Categorias

O Radical 4×4 acontece em quatro categorias, que têm como principal critério de classificação o tamanho do pneu. “O pneu utilizado determina todo o resto do carro – tamanho do eixo, peso do veículo e potência do motor – por isso é utilizado como principal referência de classificação”, explica Pavin.

Categoria Experience: voltada a iniciantes, ou seja, equipes que estão competindo pela primeira vez este ano. Nesta categoria, o carro não pode ser um protótipo – com chassi tubular – e nem possuir direcional traseiro.

Categoria Stock: reúne veículos com pneus de até 38,5 polegadas. Pode ser um protótipo, mas ainda não pode ter direcional traseiro.

Categoria Graduados: reúne carros mais rápidos, mais leves, de pneus entre 38,5 e 43,1 polegadas e motor mais potente, podendo ter direcional traseiro.

Categoria Força Livre: carros grandes e potentes, feitos para atravessar atoleiros mais fundos, com pneus acima de 43,1”.

Todos os veículos participantes são equipados com itens de segurança previstos no regulamento do esporte, tais como cinto de quatro pontas e capacete para os pilotos e copilotos. “Além disso, a etapa está preparada para atender qualquer emergência”, pontua o organizador.

O evento é organizado pela Pavin Racing, com produção da Com Eventos. “Este campeonato, além de oferecer entretenimento de alta octanagem, busca celebrar a paixão por dois universos distintos que compartilham valores como autenticidade, liberdade e uma conexão íntima com a natureza”, conta Pavin.

Campeonato Radical 4×4 – Etapa Final

Data do evento: 01 a 03/12

Local: Arena de Eventos Campina Grande do Sul – Parque De Eventos Quielse Crisóstomo da Silva

Endereço: Rua Jorge Alves Hathy, 329, Jardim da Colina, Campina Grande do Sul, PR

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/campeonato-radical-4×4-etapa-final/2209704

Realização: Pavin Racing Competições e Fofo Esportes

Organização: Com Eventos