Etapa de Marcelino Ramos foi decisiva para as quatro categorias em disputa no certame estadual.

Calor, poeira, muita adrenalina e velocidade! Ingredientes que marcaram a etapa de fechamento da temporada 2024 do Campeonato Gaúcho de Rally de Velocidade, neste sábado, 30 de novembro, na cidade de Marcelino Ramos, região norte do Estado.

O clima de turismo de um dos principais balneários de águas termais e outros atrativos, ficou mesmo fora da pista. Porque dentro, muita disputa.

Os irmãos Juliano e Rafael Sartori venceram a prova na categoria Rally 2 (4×4) e levantaram a taça pela sexta vez. “Estamos muitos felizes, foi um ano em que nos propomos a seguir brigando por títulos e ser campeão Gaúcho nos motiva ainda mais para as próximas temporadas que virão”, destacou Juliano.

Na Rally 4 (a categoria mais forte dos carros de tração 4×2), disputa centímetro a centímetro de pista. Alan Cardoso e Juliano Gracioli chegaram em Marcelino Ramos em segundo lugar, mas venceram e ao final levantaram a taça de campeão da temporada. “Sensacional, a gente veio para tentar brigar pelo título e felizmente conseguimos bons tempos e isso coroa mais um ano incrível para nós”, acrescentou Alan.

Na categoria Rally 5 (4×2), José Barros Neto e Gabriel Moraes chegaram e saíram como líderes. Problema mecânico os impediu de completar a corrida em Marcelino Ramos, mas a vantagem conquistada nas etapas anteriores foi suficiente para eles conquistarem o Estadual mais uma vez.

E na categoria Rally 5 Light, Rubens Tatit e Mateus Perin fecharam o ano da melhor forma possível: no alto do pódio na prova decisiva e com o título de campeão. “Feliz demais por esta temporada, que tem sido de retomada, uma bela parceria com o Mateus, nossa equipe, enfim, só comemorar”, finalizou o piloto.

O diretor de Rally da Federação Gaúcha de Automobilismo, Luís Felipe Trentin também celebrou o grande fechamento de ano que a competição teve. “Estamos evoluindo, a cada temporada buscando novidades e este foi um bom ano. Temos que agradecer a todos os clubes que se envolveram nas organizações das provas, ao público que acompanhou nossos competidores em cada especial, enfim, a todos que se somaram em mais um grande campeonato. Fechamos bem, Marcelino Ramos nos entregou belas disputas e agora vamos começar a planejar 2025”, completou.