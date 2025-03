Etanol volta a cair no Sudeste e gasolina registra estabilidade

Dados do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, apontaram que a Região Sudeste, quando comparada às demais regiões, teve os preços médios da gasolina e do etanol mais baratos na primeira quinzena de março.

É a primeira vez desde outubro que a região volta a registrar redução do preço médio do etanol. O biocombustível passou a custar em média R$ 4,40, o que representa queda de 0,23%. Na contramão, o preço do diesel segue apresentando aumento na região. O valor médio para o diesel comum subiu 0,31%, enquanto o do tipo S-10 subiu 0,47%, o que elevou os preços a R$ 6,43 e R$ 6,53, respectivamente. A gasolina, vendida na região a preço médio de R$ 6,32, não apresentou alteração.

“O preço dos combustíveis na região variou pouco neste começo de mês. Variação leves já eram esperadas após os aumentos significativos de fevereiro, após o reajuste do ICMS. Por isso, para quem quer economizar com combustível, o IPTL apontou que o etanol é a melhor opção em toda a região, com exceção do Rio de Janeiro. O etanol também deve ser lembrado com uma opção mais interessante para o meio ambiente, por ser de fonte renovável e por sua composição, provocando menos impacto ambiental e contribuindo para uma mobilidade de baixo carbono”, destaca Renato Mascarenhas, Diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios na Edenred Mobilidade.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo. A Edenred Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.