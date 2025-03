Etanol: descubra os principais mitos e verdades sobre o combustível  

Considerado um dos grandes pilares da matriz energética brasileira, o etanol se destaca no cenário global como uma alternativa limpa, renovável e eficiente para a mobilidade. Produzido em sua maioria a partir da cana-de-açúcar, o etanol brasileiro combina alta produtividade com baixos impactos ambientais, sendo capaz de reduzir até 80% as emissões de gases de efeito estufa em relação à gasolina.

A expertise do País na produção e utilização do etanol serve como referência para outras nações que buscam alternativas mais sustentáveis para o transporte. No entanto, apesar de sua relevância para a matriz energética e de sua aceitação no mercado, o etanol ainda desperta dúvidas entre os consumidores. Para esclarecer as questões e destacar os benefícios desse biocombustível, Gilberto Pose, especialista em combustíveis da Raízen, desmitifica as principais dúvidas em torno do produto.

1. O etanol prejudica o motor do veículo

Mito: Ao contrário do que muitos pensam, o etanol pode trazer benefícios importantes para o motor. Versões aditivadas, como o Shell V-Power Etanol, contém detergentes que ajudam a limpar e proteger o sistema de alimentação de combustível, além de reduzir o desgaste e prolongar a vida útil do motor.

“Assim como os outros combustíveis aditivados, o etanol em versão aditivada oferece uma série de benefícios além da economia. Ele promove a limpeza do motor, melhora o desempenho com redutores de atrito e ajuda a preservar o motor. Além disso, o Shell V-Power Etanol foi projetado para quem busca uma experiência completa de proteção e alta performance”, afirma Pose.

2. O etanol não é indicado para quem busca economia

Mito: Embora o rendimento energético por litro do etanol seja menor que o da gasolina, o preço do litro muitas vezes compensa essa diferença, especialmente em estados onde a relação custo-benefício é mais favorável. Além disso, o etanol aditivado ajuda a proteger o motor contra a formação de resíduos carbônicos, reduzindo os custos com manutenção e proporcionando excelente custo-benefício para veículos flex.

3. Etanol é mais sustentável que gasolina

Verdade: O etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, cujo cultivo contribui para a absorção do CO₂ emitido durante sua queima, já evitou a emissão de mais de 620 milhões de toneladas de CO₂ na atmosfera desde a introdução dos veículos flex, em 2003. Comparado aos combustíveis fósseis, o impacto ambiental do etanol é significativamente menor, tornando-o uma escolha alinhada aos objetivos da transição energética globais

4. Etanol não deve ser utilizado no inverno

Mito: Em temperaturas mais baixas, pode haver dificuldades para dar partida em carros movidos a etanol, mas isso não significa que o etanol não seja uma opção prática e eficiente. O etanol possui um comportamento específico quando a temperatura cai abaixo de 13°C, o que pode afetar sua capacidade de entrar em combustão. Para resolver essa situação, os veículos flex são equipados com um reservatório de gasolina, usado exclusivamente para facilitar a partida nessas condições. Durante o inverno, é importante manter esse reservatório abastecido, de preferência com gasolina aditivada, garantindo que o etanol continue sendo uma escolha viável, sustentável e mais limpa para o meio ambiente.

5. O etanol é eficiente em motores modernos

Verdade: Com maior octanagem, o etanol oferece mais potência e torque do que a gasolina. Em motores modernos, como os flex, ele otimiza a curva de ignição, melhorando o desempenho do veículo e proporcionando uma aceleração mais rápida e suave.