Estupro e saída temporária: confira as prisões do Lollapalooza com uso de tecnologia

Dois homens, de 27 e 34 anos, foram presos pela Polícia Militar, na tarde deste domingo (24), no último dia do festival de música Lollapalooza, realizado no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital. Os dois eram procurados da Justiça, sendo um deles por não retornar do benefício da saída temporária no prazo estabelecido e o outro, pelo crime de estupro. Os flagrantes foram devido ao uso da tecnologia de reconhecimento facial.

As imagens são transmitidas em tempo real para os órgãos policiais e quando algum evento de interesse de segurança pública é detectado os alertas são gerados e enviados para os policiais que estão em campo.

Dados preliminares apontam que durante os três dias de evento, a Polícia Militar prendeu oito infratores, sendo três procurados pela Justiça, e recuperou 44 aparelhos celulares roubados ou furtados.

Entre os casos de destaque está a prisão de um homem, de 54 anos, preso na sexta-feira (22), procurado pelo crime de violência doméstica. Ele também foi identificado pelas câmeras enquanto vendia capas de chuva dentro da estação Autódromo.

Já na madrugada deste domingo (24), outros dois homens, de 32 e 34 anos, e uma mulher, de 22, foram presos em flagrante após furtarem mais de 30 celulares durante o festival de música Lollapalooza. Uma outra mulher que participou da ação conseguiu fugir e é investigada.