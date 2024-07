Estudos apontam que metade da população terá algum tipo de alergia até 2050

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 35% da população mundial lida com doenças alérgicas respiratórias. A projeção do Atlas Global de Alergia da EAACI (Academia Europeia de Alergia e Imunologia) prospecta um crescimento nessa estimativa, apontando que quase metade do público terá algum tipo de alergia, seja alimentar, dermatológica ou proveniente de outras causas.

Neste cenário, saber identificar a condição é essencial, no intuito de buscar o melhor tratamento. Para Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, rede pioneira de itens hipoalergênicos, “A conscientização e a educação sobre alergias são fundamentais. Elas podem impactar significativamente a qualidade de vida. Por isso, quanto mais assertivo e precoce for o diagnóstico, melhor será a qualidade de vida do paciente”, esclarece.

Lazaretti explica que foi a partir desse cenário que a marca surgiu – “Minha sobrinha apresentava indicativos de alergia, porém não havia produtos no mercado nacional que suprissem sua necessidade. Foi a partir desse ponto que surgiu a Alergoshop”. Hoje, a rede soma mais de 30 anos de atuação no mercado, oferecendo itens que vão desde capas antiácaro para travesseiros e colchão até cosméticos com fórmulas seguras e livres de 95 substâncias nocivas à saúde humana.

A importância do diagnóstico

Julinha ressalta que o diagnóstico precoce e o manejo adequado são essenciais para prevenir complicações mais sérias. “Muitas pessoas não sabem que têm alergia até que experimentam uma reação severa. Por isso, incentivamos a procura por profissionais de saúde especializados para a realização de testes alérgicos a partir da manifestação de sintomas que podem estar relacionados à condição”.

A educação contínua sobre os tipos de alergia e seus sintomas é igualmente vital. “Entender os sinais e os gatilhos das alergias pode fazer uma enorme diferença na vida das pessoas. Uma vez diagnosticadas, elas podem evitar os alérgenos e adotar medidas preventivas que realmente funcionem para elas”, afirma Julinha.

A especialista também destaca a importância de personalizar o tratamento para cada indivíduo. De acordo com Lazaretti, cada pessoa reage de maneira diferente aos alérgenos, e o que funciona para um pode não funcionar para outro. Por isso, é vital seguir um plano de tratamento desenvolvido especificamente para as necessidades de cada paciente.

É possível conviver com a condição?

Viver com qualidade de vida, mesmo apresentando alergias alimentares, respiratórias ou dermatológicas, é plenamente possível com os devidos cuidados e prevenção. A chave para uma vida saudável está no conhecimento e na adaptação ao ambiente e aos hábitos diários. O diagnóstico precoce, aliado a um acompanhamento médico especializado, permite que as pessoas identifiquem os alérgenos e adotem estratégias eficazes para evitá-los. Dessa forma, é possível minimizar as reações e evitar complicações, garantindo um dia a dia mais tranquilo e saudável.

A indústria cosmética, por exemplo, tem feito avanços significativos no desenvolvimento de produtos que asseguram o bem-estar do público alérgico. Existem no mercado diversas opções de cosméticos hipoalergênicos e livres das substâncias nocivas à saúde humana, formulados para minimizar o risco de reações adversas na pele. “Esses itens são cuidadosamente elaborados sem fragrâncias e outros irritantes comuns, proporcionando segurança e conforto para quem tem pele sensível ou condições dermatológicas como eczema e dermatite”, explica Julinha.

Para aqueles que sofrem de alergias respiratórias, os produtos de limpeza livres de agentes agressivos são aliados essenciais no controle dos sintomas. Essas linhas são formuladas sem substâncias químicas agressivas e sem fragrâncias que podem desencadear crises. Usar esse tipo de item em casa ajuda a manter o ambiente livre de alérgenos e irritantes, como poeira, ácaros e mofo, contribuindo para um ar mais puro e saudável. Vale também investir em purificadores de ar e aspiradores de pó com filtros HEPA, reduzindo ainda mais a presença de alérgenos no ambiente doméstico.

Além das opções já mencionadas, é importante considerar outras medidas que podem melhorar a qualidade de vida de pessoas com alergias. Adotar uma dieta balanceada, praticar atividades físicas regularmente e manter hábitos de higiene adequados são passos fundamentais. Também é fundamental estar sempre atualizado com as informações sobre alergias e tratamentos disponíveis.