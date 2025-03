Estudo revela que a hidroginástica ajuda na perda de peso

Uma nova pesquisa destaca os benefícios da hidroginástica, especialmente entre mulheres e indivíduos com mais de 45 anos. O estudo, publicado na revista “BMJ Open”, revela que a prática regular dessa atividade aquática pode ser um caminho eficaz para a perda de peso e a diminuição das medidas corporais.

De acordo com as conclusões da análise, que revisou dez ensaios clínicos randomizados com um total de 286 participantes em sobrepeso ou obesidade, a hidroginástica, assim como outras modalidades aquáticas como zumba e ioga, mostra resultados positivos quando praticada por um período superior a 10 semanas. As sessões foram realizadas de duas a três vezes por semana, com duração aproximada de uma hora, durante períodos que variaram entre seis a doze semanas.

Os dados obtidos indicam que, em média, os participantes conseguiram reduzir cerca de 3 kg em seu peso corporal e diminuíram em aproximadamente 3 cm a circunferência da cintura. Esses efeitos foram mais pronunciados em mulheres e em pessoas acima dos 45 anos. No entanto, não houve alterações significativas em outros indicadores de saúde, como o índice de massa corporal (IMC) ou percentual de gordura corporal. Os homens e os jovens não apresentaram mudanças expressivas, possivelmente devido à escassez de amostras masculinas nos estudos analisados.

A hidroginástica se destaca como uma opção viável para aqueles que enfrentam dificuldades em realizar exercícios de impacto no solo. O ambiente aquático proporciona um alívio na pressão sobre as articulações, permitindo que indivíduos com sobrepeso ou obesidade se exercitem com menor risco de lesões.

No entanto, os pesquisadores alertam para a necessidade de investigações adicionais para entender melhor os efeitos da hidroginástica na composição corporal a longo prazo. Eles sugerem que futuras pesquisas incluam amostras maiores e metodologias padronizadas, além de comparações com outras formas de exercício físico.

“A evidência moderada referente à redução do peso corporal e da circunferência da cintura corrobora o uso da hidroginástica como uma intervenção eficaz na luta contra a obesidade”, afirmam os pesquisadores ao final do estudo.

Por fim, é importante destacar algumas limitações do trabalho: somente artigos publicados em inglês foram considerados e algumas das pesquisas revisadas apresentaram durações curtas ou número limitado de participantes.