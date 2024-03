Estudo na USCS aborda contribuições do design universal para aprendizagem à prática educativa inclusiva

A aluna Valguenia Ferné de Souza Torres, do Mestrado Profissional em Docência e Gestão Educacional da USCS (Universidade de São Caetano do Sul), partiu do seguinte objetivo para realizar sua pesquisa: compreender e indicar as contribuições dos princípios do DUA às práticas de alfabetização e multiletramentos. Segundo a pesquisadora, a pergunta-problema de sua pesquisa era: como os princípios do Design Universal para Aprendizagem (DUA) podem aprimorar as práticas educacionais de alfabetização e multiletramentos? O Desenho Universal para Aprendizagem ou Design Universal para Aprendizagem (DUA) tem como objetivo criar materiais e métodos que possam colaborar com a melhoria da qualidade na educação.

Valguenia lembra que, embora as pesquisas sobre o DUA tenham se intensificado no Brasil a partir de 2019, não se constatou pesquisas que relacionem o DUA à alfabetização e aos multiletramentos, fato que confirma seu interesse e sinaliza a relevância desta pesquisa no contexto brasileiro. “Ao considerarmos nosso problema de pesquisa e os objetivos postos para essa investigação, optamos por realizar a pesquisa narrativa-autobiográfica. Trata-se de uma pesquisa que não tem como objetivo encontrar uma ‘verdade’, mas refletir sobre as ações e estratégias aplicadas em sala de aula, como se constrói a consciência histórica de si e das aprendizagens que vão sendo adquiridas ao longo da carreira docente”, revela a aluna do PPGE-USCS.

A pesquisadora conta que sua pesquisa teve relação direta com a pandemia da Covid-19. “No início de 2020, fomos surpreendidos por uma situação na qual as pessoas nunca pensaram viver: a pandemia do COVID-19, a necessidade do isolamento social e, em decorrência disso, o fechamento das escolas. Imediatamente, estas precisaram buscar meios para seguir seu trabalho, o que foi feito através do ensino remoto em diferentes formas. Cada rede de ensino precisou se adaptar e desenvolver o ensino de acordo com as possibilidades do momento. Todavia, de forma geral, a demanda pelo uso de tecnologias digitais colocou luzes sobre a realidade da desigualdade que até certo ponto era conhecida, porém camuflada, na sociedade brasileira”, explica Valguenia. E continua: “Em meio a toda essa mudança, como ficaram os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem? E os alunos com deficiência? Como atender à variabilidade dos educandos de forma online? Neste ponto, a pesquisa precisou tomar novos rumos. O trabalho que estava sendo realizado em turmas de Apoio Pedagógico foi interrompido. Mas, uma alternativa surgiu. Diante da situação de isolamento, os professores precisaram ser atendidos e acompanhados na elaboração das atividades para o ensino remoto. Nesse novo cenário, o DUA poderia trazer uma contribuição ainda maior, pois diante da necessidade de tornar as aulas atrativas e significativas, novos recursos seriam introduzidos — o que vai ao encontro do paradigma do Design Universal para a Aprendizagem. Portanto, foi possível seguir a pesquisa por esses novos caminhos da escola”, relata.

O campo de pesquisa foi uma escola pública municipal de Ensino Fundamental, localizada no extremo leste da cidade de São Paulo. “Os sujeitos da pesquisa foram as professoras do Ciclo de Alfabetização (1° ao 3° ano) da UE, pois nosso olhar se voltou para a prática do professor alfabetizador no Ensino Remoto”, explica a aluna do PPGE. Falando sobre resultados, Valguenia relata: “Considerando todo o percurso investigativo e a literatura analisada, concluímos que o Design Universal para Aprendizagem é a uma abordagem curricular com foco em estratégias que favorecem o ensino acessível para todos os alunos, desafiando os professores e as escolas a atender à variabilidade dos educandos. Trata-se de favorecer a ampliação do currículo e criar as comunidades de aprendizagem com os professores. Nesta perspectiva, nossa pergunta de pesquisa — Como os princípios do Design Universal para Aprendizagem podem aprimorar as práticas educacionais de alfabetização e Multiletramentos? — foi, ao longo do processo, sendo respondida através das discussões e reflexões realizadas nas rodas de conversa virtuais com as professoras do Ciclo de Alfabetização”, pontua Valguenia.

Como o mestrado profissional gera um produto, o resultado da pesquisa de Valguenia apontou para a criação de uma E-Zine, com conceitos sobre o Design Universal para Aprendizagem, sugestões de recursos multimodais que os professores possam utilizar com seus alunos e uma sugestão de planejamento para o Ciclo de Alfabetização. “A ideia de criar este produto educacional surgiu em função da proposta de abordagem do DUA enfatizar a importância do trabalho com as múltiplas linguagens para atender à variabilidade dos educandos. Sendo assim, pensar em um produto digital, metalinguístico, além de formativo, traz um modelo de gênero multimodal que os professores podem pensar em desenvolver com seus alunos, a partir dos interesses que eles apresentarem”, sugere a pesquisadora da USCS.

Segundo a orientadora da pesquisa e professora da USCS, Profa. Dra. Elizabete Cristina Costa-Renders, o trabalho de Valguenia se mostrou importante “porque aproxima duas bases teóricas que promovem a reflexão de professores e professoras sobre a necessária superação da prática monocultural na escola e oferecem meios para isto”, avalia

A dissertação de mestrado de Valguenia Ferné de Souza Torres pode ser acessada em https://uscs.edu.br/pos-stricto-sensu/arquivo/654.

O programa de Mestrado Profissional em Docência e Gestão Educacional da USCS tem como objetivo geral a qualificação de docentes e gestores para uma atuação profissional ética e transformadora de processos aplicados, no âmbito da Educação Básica, realizada por meio da integração do conhecimento teórico com o prático. Desta maneira, procura contribuir com a criação de práticas educativas reflexivas que colaborem numa atuação mais qualificada na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Média.