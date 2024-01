Estudo mostra que 65% realizam manutenção no carro antes de viajar nas férias de verão

Levantamento inédito da Webmotors, maior ecossistema automotivo do Brasil e principal portal de negócios e soluções para o segmento, mostra que 65% dos respondentes sempre realizam manutenção antes de colocar o carro na estrada, enquanto 26% costumam recorrer a essa prática periodicamente.

Os dados do Webmotors Autoinsights revelam também que 74% dos usuários da plataforma optam por viajar de carro nas férias de verão. Para 85% dos entrevistados, o check-up geral do veículo é o serviço mais importante a ser feito antes da viagem de férias, seguido de reparos automotivos (40%) e troca de óleo (34%).

Entre os participantes da pesquisa, 67% afirmam que seriam motivados a agendar um serviço se tivessem em troca o benefício do desconto. Como curiosidade, o levantamento ainda aponta que 82% reconhecem o termo “revisão”, mas apenas 18% estão familiarizados com a palavra “check-up”.

“A partir do levantamento, observamos uma tendência dos usuários recorrerem às revisões e, entendendo essa realidade, é cada vez mais necessário que o mercado disponibilize soluções que facilitem a rotina das pessoas”, afirma Natalia Spigai, CMO da Webmotors. “Exemplo disso é o Webmotors Serviços, funcionalidade recém-lançada que tem como proposta agilizar o processo de agendamento das manutenções do veículo por meio da inteligência artificial.”

O estudo foi feito com cerca de 1,5 mil usuários da plataforma via push do aplicativo Webmotors.