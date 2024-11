Estudo do IEEE aponta que a IA continuará sendo a tecnologia dominante em 2025

O IEEE, maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade, acaba de divulgar os resultados da pesquisa “Impacto da Tecnologia em 2025” , com líderes globais de tecnologia do Brasil, China, Índia, Reino Unido e EUA , que examina as tecnologias mais importantes em 2025 e as tendências tecnológicas futuras. O estudo aborda expectativas de crescimento, benefícios, aplicações e conjuntos de habilidades necessários no mercado de IA.

No Brasil, telecomunicações (45%), serviços bancários e financeiros (42%) e mídia e entretenimento (38%) aparecem na vanguarda tecnológica

— De acordo com as respostas dos CIOs e CTOs no Brasil, espera-se que três setores da indústria sejam os mais impactados pela tecnologia em 2025: telecomunicações (45%), serviços bancários e financeiros (42%) e mídia e entretenimento (38%). Esses setores estão na vanguarda da adoção de soluções inovadoras para aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento.

— Também se prevê que a Inteligência Artificial (IA), a computação em nuvem e a robótica sejam as áreas mais cruciais da tecnologia até 2025. A IA lidera o grupo com 64% dos líderes enfatizando sua importância, seguida pela robótica com 36% e computação em nuvem com 30%. Espera-se que essas tecnologias revolucionem as operações em vários setores, fornecendo soluções mais inteligentes e automatizando tarefas complexas.

— Para os brasileiros pesquisados, uma das principais aplicações da IA em 2025 será a identificação de vulnerabilidades de segurança cibernética em tempo real e a prevenção de ataques, com 51% dos especialistas destacando sua importância. Além disso, auxiliar e acelerar o desenvolvimento de software (45%) e acelerar o mapeamento de doenças (34%) são vistos como os principais usos da IA. Esses aplicativos ressaltam o potencial da IA para enfrentar desafios críticos e melhorar a eficiência geral.

— No entanto, a jornada para a adoção generalizada da IA não é isenta de desafios. A resistência e a desconfiança da sociedade (30%), as preocupações com privacidade e segurança de dados (13%) e a dependência excessiva da sociedade em resultados de IA (11%) estão entre os maiores obstáculos identificados pelos líderes de tecnologia do Brasil. Essas questões destacam a necessidade de estruturas éticas robustas e práticas transparentes para promover a confiança nos sistemas de IA.

— Em relação à IA generativa, 43% das organizações no país preveem usá-la regularmente até 2025, enquanto outras estão em vários estágios de adoção, desde altas expectativas (25%) até apenas começando (15%).

— A realidade estendida (XR) e a tecnologia de gêmeos digitais também devem desempenhar um papel fundamental em 2025, com 85% dos CIOs/CTOs brasileiros considerando-as muito importantes para projetar, desenvolver e testar com segurança protótipos de produtos e processos de fabricação. Essa tecnologia promete preencher a lacuna entre os mundos físico e digital, aprimorando os processos de simulação e desenvolvimento.

— À medida que as organizações integram essas tecnologias em seus fluxos de trabalho, a demanda por habilidades especializadas está crescendo. As principais habilidades procuradas em funções relacionadas à IA incluem desenvolvimento de software (47%), práticas éticas de IA (47%) e análise de dados (32%).Essas habilidades são essenciais para navegar pelas complexidades da implementação da IA e garantir o uso responsável.

Nos outros países ouvidos, a IA será a tecnologia mais importante no próximo ano, mas ainda distante de ser amplamente difundida

A pesquisa global anual IEEE Impact of Technology revelou que, pelo segundo ano consecutivo, a IA lidera a lista das tecnologias mais importantes para o próximo ano. Quando solicitados a selecionar as três principais áreas tecnológicas para 2025 entre mais de uma dúzia de opções, os entrevistados destacaram:

· (58%) IA (incluindo IA preditiva e generativa, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural)

· (26%) Computação em nuvem

· (24%) Robótica

Outras tecnologias significativas em 2025 incluem a realidade estendida (XR), que abrange metaverso, realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista (21%); a Internet das Coisas Industrial (19%); tecnologias quânticas, incluindo a computação quântica (17%); e veículos elétricos e seus sistemas de carregamento (17%).

Contudo, uma ampla maioria dos entrevistados (91%) acredita que em 2025 haverá um ajuste de contas para a IA generativa, à medida que o fascínio inicial e a percepção pública evoluem para uma compreensão mais profunda e expectativas mais altas sobre o que a tecnologia pode e deve fazer – em termos de precisão dos resultados, transparência em relação aos deepfakes e outras questões.

Em relação à adoção da IA generativa e qual estágio eles esperam que sua organização alcance em 2025, a maioria dos entrevistados indicou que planeja adotar a tecnologia. No entanto, quase um quarto dos entrevistados espera reconsiderar a abordagem de suas organizações devido a desafios, ou apenas começará a explorar a tecnologia. Com base nessas percepções, é provável que a IA generativa esteja longe de uma integração massiva no próximo ano.

· (33%) Altas expectativas: Estamos entusiasmados e continuaremos a experimentar a IA generativa em pequenos projetos

· (24%) Aprendizagem: Continuaremos a encontrar usos práticos para a IA generativa e estamos vendo alguns benefícios

· (20%) Usando regularmente: A IA generativa continuará a ser uma parte regular do nosso trabalho e agrega valor

· (18%) Desafiados: Enfrentamos dificuldades e repensaremos nossa abordagem à IA generativa

· (5%) Começando: Começaremos a explorar a IA generativa

IA para contribuir com a segurança global, educação, saúde, demandas energéticas e mais

Dentre os principais usos potenciais para aplicativos e algoritmos de IA no próximo ano, que otimizam dados, executam tarefas complexas e tomam decisões com precisão quase humana, os líderes de tecnologia destacaram:



· (48%) Identificação de vulnerabilidades de segurança cibernética em tempo real e prevenção de ataques

· (39%) Potencializando atividades educacionais, como personalização de aprendizagem, sistemas de tutoria inteligentes, chatbots universitários

· (35%) Auxiliar e/ou acelerar o desenvolvimento de software

· (33%) Aumentando a eficiência da cadeia de suprimentos e da automação do armazém

· (28%) Automatizando o atendimento ao cliente

· (26%) Acelerando o mapeamento de doenças e a descoberta de medicamentos

· (25%) Automatizando e/ou estabilizando fontes de energia da concessionária

Diversas habilidades procuradas para funções em IA em 2025

Com o crescimento acelerado dos aplicativos de IA generativa, as organizações estão analisando como integrá-los em seus fluxos de trabalho e identificando as necessidades de talentos.

As principais habilidades que os líderes de tecnologia buscam nos candidatos para funções relacionadas à IA em 2025 são:



· (40%) Habilidades de desenvolvimento de software

· (35%) Habilidades de práticas éticas de IA

· (34%) Habilidades de análise de dados

· (32%) Habilidades de modelagem de dados, incluindo processamento

· (30%) Habilidades de programação robótica

Telecomunicações, serviços financeiros, mídia e entretenimento serão as indústrias mais impactadas pela tecnologia em 2025.

Os principais setores da indústria que serão mais impactados pela tecnologia em 2025, de acordo com a pesquisa, são:



· (45%) Telecomunicações (+4% de variação em relação a 2024)

· (37%) Serviços bancários e financeiros (variação de -2% em relação a 2024)

· (32%) Mídia e entretenimento (+10% de variação em relação a 2024)

· (31%) Manufatura (sem alteração em relação a 2024)

· (28%) Automotivo e transporte (variação de -3% em relação a 2024)

· (28%) Saúde (+3% de variação em relação a 2024)

Crescendo em importância/ganhando força: robôs humanoides e segurança cibernética robótica para identificação de ameaças

A adoção de robótica com o objetivo de beneficiar a sociedade está crescendo globalmente. Robôs humanóides, que se assemelham a pessoas, estão sendo utilizados para automatizar tarefas, melhorar a produtividade e reduzir custos. Eles desempenham funções que vão desde limpeza sem contato, partos hospitalares e gestão de situações perigosas, até cumprimentos de clientes e companhia para idosos. Em 2025, 37% dos líderes de tecnologia planejam considerar a implementação de robôs humanóides em suas operações, 35% pretendem iniciar a implementação, e 18% esperam tê-los totalmente integrados às suas operações.

As soluções de segurança cibernética robótica que utilizam IA monitoram, identificam e sinalizam ameaças à segurança em tempo real, prevenindo vazamentos de dados e perdas financeiras. Em 2025, 41% dos tecnólogos esperam iniciar a implementação de segurança cibernética robótica em suas operações, enquanto 33% planejam ter essa tecnologia totalmente integrada e 23% considerarão sua implementação.

Também ganhando força: computação quântica

A computação quântica oferece um poder de processamento trilhões de vezes maior do que os supercomputadores mais avançados atualmente. Mais de um terço (35%) dos tecnólogos pesquisados esperam iniciar a integração e implementação da computação quântica nas operações de suas empresas em 2025; cerca de um terço (30%) espera que ela seja totalmente implementada; e pouco mais de um quarto (28%) considerará a implementação da computação quântica em 2025. Além disso, os entrevistados estimaram que dois quintos (44%) das empresas implantarão computadores quânticos nos próximos três anos.

Sobre a pesquisa

“O Impacto da Tecnologia em 2025” entrevistou 355 CIOs, CTOs, diretores de TI e outros líderes de tecnologia no Brasil, China, India, Reino Unido e nos EUA, em organizações com mais de 1.000 funcionários, atuando em diversos setores da indústria, como serviços bancários e financeiros, bens de consumo, educação, eletrônicos, engenharia, energia, governo, saúde, seguros, varejo e telecomunicações. A pesquisa foi conduzida de 13 a 24 de setembro de 2024.

Para mais informações sobre o estudo e o impacto da tecnologia em 2025 e além, visite: https://transmitter.ieee.org/iot-2025/