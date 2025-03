Estudo de Fatec pretende oferecer alternativa ao produtor de baunilha

Vitória Gottardi, professora de produção vegetal do curso de Agronegócio da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São José do Rio Preto, tinha uma intenção clara quando propôs os projetos Avaliação de dois sistemas de cultivo de baunilha: baunilha e seringueira em cultivo agroflorestal (SAF) e baunilha em cultivo protegido: dar ao pequeno agricultor mais uma alternativa de cultivo – e de renda. Ela vê esse potencial na baunilha, considerada a segunda especiaria mais cara do mundo, perdendo apenas para o açafrão.

“A baunilha é uma orquídea – a única com valor comercial além do ornamental”, esclarece Vitória. “Usa-se a fava, que é o fruto, na culinária. O extrato é amplamente empregado nas indústrias farmacêutica, cosmética e alimentícia”. Não confundir com a essência de baunilha, comprada em supermercados. “A essência é totalmente química”, ensina Vitória, que começou a estudar o tema em 2019.

O projeto que reúne a produção de baunilha com a da seringueira como cultivo agroflorestal (técnica de manejo que agrupa árvores, espécies agrícolas e outros tipos de plantas no mesmo terreno) ainda está em fase de testes. A escolha da seringueira é quase óbvia para a professora. A região é a maior produtora da espécie no Brasil. O segundo trabalho, cultivo protegido da baunilha, feito em área reservada, com tela de sombreamento, vem se mostrando promissor.

Parceria com a Etec

“A produção ocorre somente três anos depois do plantio, porque as polinizações, necessárias à formação do fruto, são manuais, e há ainda o tempo de cura no fim do ciclo. Por isso, a baunilha é tão cara”, avalia Vitória. O pico de produção atinge seu ponto máximo no sétimo ano. Não é preciso um terreno muito grande para o cultivo da baunilha, que custa em média 50 reais uma única fava. É, portanto, uma alternativa atraente para o pequeno produtor.

Típica de áreas com clima tropical quente e úmido, a baunilha vem se adaptando às altas temperaturas da região de Rio Preto, pedindo atenção apenas à irrigação e a um bom sombreamento. Parceira da Fatec Rio Preto no projeto, a Escola Técnica Estadual (Etec) Padre José Dias Nunes, de Monte Aprazível, além de oferecer a área de plantio mantém estudantes envolvidos no projeto. “Eles me ajudam a cuidar, polinizar. É um trabalho conjunto”, diz Vitória.