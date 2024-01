Estudo avalia ecossistemas empreendedores inovadores sobre a geração de oportunidades de base tecnológica

Qual é a influência dos spillovers de conhecimento em Ecossistemas Empreendedores Inovadores sobre a geração de oportunidades empreendedoras de base tecnológica? Essa foi a pergunta que a tese de doutoramento da pesquisadora Camila do Nascimento Ferreira Frazão, do PPGA (Programa de Pós-Graduação em Administração) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) procurou responder em seu trabalho. Para tanto, além da revisão teórica sobre o tema e visitas in loco, a aluna realizou 20 entrevistas, incluindo gestores, consultores, empreendedores e pesquisadores, ligados à Academia, ao Governo e entidades paraestatais e ao Mercado, que lidam diretamente com atividades empreendedoras inovadoras no Porto Digital. Os orientadores dessa pesquisa foram Prof. Dr. Milton Carlos Farina, com a Profª Drª Isabel Cristina dos Santos como coorientadora.

O trabalho de Camila registra que, na economia do conhecimento, a força motriz para o crescimento econômico e o desenvolvimento social é atribuída ao conhecimento, que passa a ser o principal referencial econômico devido a sua relação com a promoção de inovações. O capital humano é identificado como principal condutor para o spillover de conhecimento, destacado por diversos estudos como fonte de oportunidades empreendedoras inovadoras de alto crescimento. Spillover é um efeito de transbordamento, no caso, de conhecimentos (Knowledge spillover) que ocorre de forma involuntária ou de forma voluntária entre empresas em diversos ambientes ou momentos de interação ou de relacionamento. Por exemplo, o transbordamento de conhecimento acadêmico pode ser definido como um processo que se baseia na compreensão, na informação e na inovação que ocorre das universidades para as empresas.

O estudo da ex-aluna do PPGA-USCS reúne a combinação de elementos ambientais que influenciam na dinâmica do spillover de conhecimento gerador de oportunidades de empreendedorismo inovador, emergente da convergência e integração das principais ideias e conceitos presentes na literatura revisada, que foi apresentada em dimensões observáveis. Optou-se pelo termo Ecossistemas Empreendedores Inovadores (EEI) para tratar de ecossistemas empreendedores orientados à inovação. “A pesquisa apoiou-se na abordagem qualitativa para investigar uma nova temática que é a relação entre spillovers de conhecimento em EEI e geração de oportunidades de empreendedorismo tecnológico, com o propósito de entender o fenômeno de maneira aprimorada, bem como identificar, por meio da opinião de atores ligados a EEI, relações não exploradas anteriormente na literatura”, conta a pesquisadora.

O locus de pesquisa de Camila, o Porto Digital, foi criado em Recife-PE, nos anos 2000, fruto de uma ação coordenada entre Mercado, Governo e Academia, com objetivo de criar um ambiente de inovação e empreendedorismo, nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), capaz de tornar a região mais atrativa para a inovação e estimular mudanças econômicas e sociais, por meio da geração de empregos de alta qualificação profissional e empreendimentos inovadores de maior valor agregado para a região. O Porto Digital atua nos seguintes eixos: produção de software e serviços de TIC, Economia Criativa e em atividades relacionadas com o “futuro das cidades, por meio de prototipação com base em fabricação digital e internet das coisas – Internet of Things – IoT”. Foram utilizadas as seguintes estratégias: análise documental e levantamento de campo (survey de experiência), como delineamento de pesquisa. “Nesta pesquisa foram entrevistados vinte agentes com experiência profissional diretamente ligada ao empreendedorismo inovador Porto Digital, dentre colaboradores, gestores e empreendedores de empresas ou startups situadas no EEI, gestores de organizações públicas e privadas, além de investidores. Dessa forma, a amostra contemplou agentes ligados a cada hélice, do modelo tríplice hélice que sustenta o Porto Digital (Governo, Academia e Mercado)”, explica Camila.

Entre os resultados obtidos, a pesquisadora destaca que a dinâmica do empreendedorismo pelo spillovers de conhecimento do EEI foi identificada no Porto Digital. “Os resultados confirmam que o Porto Digital representa uma estrutura produtiva que reúne conjuntos complexos de interações e fluxos não intencionais de informações capazes de estimular a introdução de novos conhecimentos e negócios inovadores no EEI”, ressalta a pesquisadora. E completa: “Na prática, são relevantes para o transbordamento do conhecimento no Porto Digital os eventos, encontros informais, exposições, celebrações de empreendedorismo, espaços de coworking e outras oportunidades de networking que reúnem cientistas, engenheiros, empreendedores e investidores em tecnologia que desempenham papéis importantes na facilitação do empreendedorismo pelo spillover de conhecimento no EEI”.

A tese de doutoramento de Camila do Nascimento Ferreira Frazão teve orientação da Prof. Dr. Milton Carlos Farina, da USCS. Para o orientador, “a pesquisa se destaca porque apontou caminhos para o empreendedorismo e para a inovação de outros ecossistemas empreendedores inovadores existentes no Brasil, por meio dos spillovers de conhecimento”, avalia Milton.

O acesso à íntegra da tese de doutorado de Camila do Nascimento Ferreira Frazão pode ser feito no link: https://www.uscs.edu.br/pos-stricto-sensu/arquivo/829.

