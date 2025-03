Estudo australiano questiona eficácia da creatina na construção muscular

A creatina, um suplemento amplamente utilizado por praticantes de atividades físicas com o intuito de incrementar a massa muscular e a performance atlética, passou a ser alvo de novas investigações que levantam questionamentos sobre sua eficácia. Uma pesquisa realizada na Austrália sugere que a incorporação da creatina em regimes de levantamento de peso não resulta em um desenvolvimento muscular mais acelerado.

Conforme explicações da pesquisadora Mandy Hagstrom, muitos estudos anteriores não conseguiram distinguir claramente os efeitos da suplementação de creatina, uma vez que os participantes iniciaram o uso do suplemento em concomitância com seus programas de exercícios. Isso dificultou a avaliação precisa dos ganhos musculares e o impacto real da creatina. Além disso, Hagstrom enfatiza que os pesquisadores frequentemente desconsideraram a possibilidade de que a creatina poderia causar retenção de líquidos.

“Implementamos uma fase de wash-in em nossa pesquisa, onde metade dos participantes começou a ingestão do suplemento sem alterar outros aspectos de seu cotidiano, permitindo que seus corpos se adaptassem ao uso da creatina”, detalhou Hagstrom em entrevista ao The New York Post.

Os resultados preliminares mostraram que aqueles que consumiram o suplemento, especialmente as mulheres, apresentaram um aumento na massa corporal magra logo na primeira semana. Contudo, essa vantagem foi temporária; posteriormente, os ganhos musculares dos indivíduos suplementados passaram a se igualar aos do grupo controle.

A autora do estudo também apontou que muitos dos participantes relataram mudanças perceptíveis antes mesmo de começarem suas atividades físicas. “Isso nos leva a crer que o que foi observado não corresponde a um crescimento muscular efetivo, mas possivelmente a uma retenção líquida”, destacou Hagstrom.

Após o início das atividades físicas, não foram identificados benefícios adicionais da creatina entre os participantes. A pesquisadora sugere que uma dose diária de 5 gramas pode não ser suficiente para quem busca um aumento significativo na construção muscular.

Em conversa com a coluna Claudia Meireles, Elodia Ávila, médica especializada em nutrologia, reforçou que a creatina é reconhecida por seus efeitos positivos no fortalecimento e aumento da massa muscular quando utilizada em conjunto com treinamento de resistência.

Ávila enfatizou a importância da análise cuidadosa das variáveis presentes em cada estudo para compreender a verdadeira eficácia dos suplementos. No caso específico analisado, os participantes não realizaram uma fase de carga adequada, iniciando a suplementação apenas uma semana antes do começo dos exercícios, o que pode ter influenciado os resultados obtidos.

A médica destaca ainda que a dosagem diária de 5 gramas é geralmente recomendada como manutenção após uma fase inicial de carga. Sem essa fase prévia, o processo de saturação dos estoques musculares de creatina tende a ocorrer com maior lentidão.

“Muitos especialistas sugerem que a fase de carga deve incluir 20 gramas diárias durante 5 a 7 dias, seguida por uma dose de manutenção entre 3 e 5 gramas por dia”, explicou Ávila. Além disso, ela ressaltou que a retenção hídrica inicial observada no estudo poderia ter encoberto os efeitos reais sobre a massa muscular e influenciado as conclusões do experimento.