Estúdios e Pavilhões de São Bernardo completam 75 anos como referência no setor de entretenimento

Referência nacional para o setor de entretenimento. É dessa forma que os Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo, antigo Vera Cruz, celebram seus 75 anos de existência nesta segunda-feira (4/11). Desde que foi retomado pela atual gestão do prefeito Orlando Morando, em 2017, o patrimônio municipal ganhou vida e vem se consolidando nacionalmente como espaço destinado a eventos voltados à indústria audiovisual, além de feiras temáticas e atrações culturais diversas.

Entre as várias produções audiovisuais realizadas no equipamento municipal nos últimos anos, destaque para parceria com o Grupo Bandeirantes, através da PRH9 Produções, que explorou o espaço para gravações de programas de sucesso, como o Masterchef Brasil. Outras produções de destaque na televisão brasileira, como The Wall (TV Globo), Canta Comigo Adulto e Teen (Record), The Four (Record), além de comerciais estrelados por Neymar e Gisele Bündchen, também foram gravados nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo.

Os Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo também vêm se destacando como espaço para negócios e serviços, recebendo, por exemplo, feiras dedicadas às Noivas, às Malhas, ao setor de Cegonheiros (Transporte), Gastronomia e Arte. Além disso, o espaço é palco dos eventos da Administração, caso do Jantar de Aniversário da cidade, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, e do feirão de empregos promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Trabalho e Turismo.

“É uma enorme satisfação observar que todo o trabalho desenvolvido desde 2017 tenha proporcionado aos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo o retorno à sua finalidade. Uma área importante da cidade que estava subutilizada e, agora, voltou a ter vida, atraindo a atenção da iniciativa privada, fomentando a economia do município, gerando negócios e promovendo a cultura e o entretenimento”, ressalta o prefeito Orlando Morando.

PATRIMÔNIO CULTURAL – Fundado em 4 de novembro de 1949 por iniciativa dos entusiastas da sétima arte, o produtor teatral Franco Zampari e o industrial Francisco Matarazzo Sobrinho, os Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo receberam, enquanto companhia cinematográfica, 22 montagens, entre curtas e longas metragens, sendo a maior parte estrelada pelo ícone Amácio Mazzaropi (1912-1981), e que, em alguns casos, chegaram a prêmios no Festival de Cannes. Destaque para as obras “Painel” (1950); “Santuário” (1950); “O Cangaceiro” (1953); “Tico-tico no Fubá” (1952); e “Sinhá-Moça” (1953).

INFRAESTRUTURA – Localizados na Avenida Lucas Nogueira Garcez, nº 856, Jardim do Mar, em São Bernardo, os Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo contam com dois amplos galpões voltados à realização de eventos ou gravações diversas – cada um com mais de 3,6 mil m² em vão livre e cerca de 20 metros de pé direito. O espaço dispõe, ainda, de mais de 13 mil m² de estacionamento para aproximadamente 1.000 vagas, aos visitantes.

SESC SÃO BERNARDO – O espaço onde está localizado o patrimônio cultural de São Bernardo, na Avenida Lucas Nogueira Garcez, contará, ainda, com uma unidade do Sesc, mediante investimento de R$ 280 milhões, em área anexa. O complexo, com 28 mil m², tem previsão de inauguração em 2027 para atender 4.000 pessoas por dia, com salas multiuso, espaço de tecnologia e artes, teatro, biblioteca, ginásio poliesportivo e de eventos, cafeteria, restaurante, além de um parque aquático.