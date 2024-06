Estudantes visitam loja e centro logístico da COOP

Com a finalidade de conhecer alguns conceitos práticos, um grupo de 33 alunos do 2º ano do Ensino Médio Técnico em Logística da Escola Estadual Visconde de Mauá visitou o Centro de Distribuição da Coop.

Na ocasião, os estudantes conheceram a história da Coop e para vivenciarem a rotina de um centro de distribuição, visitaram as principais áreas, como armazenamento, expedição e recebimento.

O Centro de Distribuição da Coop está localizado no Condomínio Logístico GLP Imigrantes, no km 28,5 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, numa área de 26,5 mil m² e a 2 quilômetros do Rodoanel.

Recentemente, uma das lojas de supermercado Coop de São Bernardo do Campo (Café Filho), também recebeu a visita de um grupo de alunos da Escola Municipal Ondina Ignez de Oliveira. Após a visita monitorada, os estudantes ainda esclareceram algumas dúvidas e receberam informações sobre consumo saudável.

Sobre a Coop: atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 70 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br