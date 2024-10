Estudantes se preparam para maratona de vestibulares, com Enem e Fuvest na sequência

Carol Sousa, 24, começa sua rotina de estudos às 8h para só encerrá-la depois das 22h. Subtraindo o tempo de se alimentar e outros pequenos descansos, são mais de 12 horas diárias para alcançar seu sonho de ingressar em medicina numa faculdade pública.

O conhecimento dela e de mais milhões de estudantes será posto à prova na sequência de provas espremida em poucas semanas, também conhecida como maratona de vestibulares.

A largada foi dada, mas é agora que fica mais intensa. No dia 20 deste mês, ocorreu a primeira fase da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Na fila, vem o primeiro dia de provas do Enem, no próximo domingo (3), a principal forma de entrar no ensino superior. Na semana seguinte, as primeiras fases da Unesp (15) e da Fuvest (17), o vestibular da USP.

Carol está inscrita nessas seleções, sendo o quarto ano que ela passa pela maratona. Após prestar vestibulares por dois anos, se formou em física no ano de 2022, mas, desde então, busca ingressar em medicina.

“Estou indo com tudo nessas últimas semanas. Meu curso é de noite, aí eu estudava em casa. Agora, no período de revisão, eu troquei: chego bem cedo no cursinho, passo o dia estudando”, diz Carol. A estratégia também passar por focar os exercícios 60 por dia, ela estima.

Ela estuda e é monitora no cursinho Poliedro, na zona sul de São Paulo, como parte de um programa socio-econômico da instituição.

“Perto da Unicamp você começa a sentir um frio assim na barriga porque está vindo uma enxurrada de vestibular. É cansativo”, conta. “Quando chega a Fuvest, não só o corpo está cansado, mas a mente também.”

Para quem ainda está no ensino médio público em São Paulo, o calendário está ainda mais cheio. Nesta quarta (30) e na quinta (31), os alunos do 3º ano encaixam o Provão Paulista, vestibular seriado do governo do estado adotado por cinco instituições paulistas, como USP, Unicamp e Unesp.

Esse é o caso de Júlia Amaral, 17, aluna na Escola Estadual Ibrahim Nobre, na zona sul de São Paulo, que também prestará para a PUC-SP, privada, no dia 24. Ou seja, contando com os principais vestibulares, serão três provas só nesta semana e ao todo sete no período entre Unicamp e Fuvest.

Seu sonho é cursar relações internacionais, um dos cursos mais concorridos. Na Fuvest, há 42,5 candidatos por vaga, ficando atrás apenas de medicina (96,5 candidatos por vaga) e psicologia (55,6 candidatos por vaga).

Apesar do desafio, Júlia está tranquila. “Não quer dizer que estou assim porque acho que vou superbem. Estou tranquila porque sei que eu realmente me esforcei.”

Júlia foi selecionada pela escola para fazer parte de um grupo de alunos do 3º ano a receberem aulões preparatórios. Bem como ela preenche uma das 60 vagas do Cursinho Popular Construção.

“Tento achar um meio-termo, porque esse ano fiquei muito grilada com o vestibular. Então, por exemplo, eu tenho um cinema interativo para ir depois do Provão Paulista. Acho que é uma forma também de não pensar no resultado”, afirma Julia.

A prática é aprovada pelos especialistas. Luiz Otávio Ciurcio Neto, coordenador do Poliedro Curso São Paulo, explica que, neste momento de iminência de provas, tal qual uma maratona, a regularidade é a chave do sucesso.

“Não é hora de estratégia milagrosa nem de mudar o esquema de estudo”, diz Luiz. “Tem que fazer o que conhece e está seguro em fazer. Ter a consciência de que foi feito um bom trabalho ao longo do ano, basta continuar”, orienta.

E isso também vale na hora de relaxar. “O que te passa mais segurança? É assistir filme sobre algo que cai na prova? Ou ir num parque? Só você sabe. Agora, só não vale extravasar de forma que te comprometa na hora da prova.”

Mariana Chaves, pós-graduada em psicopedagogia e especialista em educação na rede Kumon, também aconselha criar cronogramas que organizem o tempo livre. “Eles são uma forma de você ter controle da rotina. Ver quanto, de fato, há de tempo para estudar, fazer exercícios e descansar, e planejar seu dia de forma realista.”

Já nos dias seguintes aos exames, é bom não ficar remoendo os resultados. “Fez um, pensa no próximo, o que pode melhorar e o que deu certo. Olhar o gabarito vai dar gatilho? Então é melhor não”, afirma Chaves.

COMO ENCARAR MARATONA DO VESTIBULAR, SEGUNDO ESPECIALISTAS

Mantenha rotina de estudos, sem estratégias milagrosas

Faça cronogramas para programas seu dia

Estude o que já sabe. Agora, é hora de revisar e confiar no trabalho

Analise provas passadas e se prepare como cada vestibular cobra

Respeite o corpo e reserve tempo para o descanso

Relaxe como você já faz, com lazeres que te deem segurança

Não fique remoendo provas passadas. O que já foi, já foi

Se for te desestabilizar, melhor não ver o gabarito

Ir mal numa prova não significa ir mal em todas. O contrário também vale

CALENDÁRIO DAS PRINCIPAIS PROVAS

CALENDÁRIO DAS PRINCIPAIS PROVAS 20.out (domingo) – Primeira fase da Unicamp – já realizada (ufa!)

30.out (quarta) e 31.out – Provão Paulista para alunos do 3º ano

3.nov (domingo) – Primeiro dia do Enem

10.nov (domingo) – Segundo dia do Enem

15.nov (quinta) – Primeira fase da Vunesp (Unesp)

17.nov (doming) – Primeira fase da Fuvest (USP)