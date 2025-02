Estudantes podem se cadastrar para vagas de estágio na estação Ana Rosa

Nesta quarta-feira (12), das 11h às 16h, o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, realiza na estação Ana Rosa, que integra as linhas 1-Azul e 2-Verde do Metrô, uma ação de cadastramento de estudantes para vagas de estágio e aprendizagem.

Os interessados serão atendidos num posto montado no mezanino da estação, próximo às bilheteiras. Além do cadastramento para vagas de estágio, os estudantes também terão oportunidade para atualizar dados cadastrais e recuperação de senha, para que possam acessar vagas, cursos e eventos disponíveis no Portal do CIEE.

Na sexta-feira (14), no mesmo horário, representantes do CIEE também estarão na estação Ana Rosa, para atendimento aos estudantes.