Estudantes irão enfrentar IA ‘rebelde’ em competição de cibersegurança

Imagine uma inteligência artificial (IA) criada para garantir a segurança de operações bancárias. Tudo corre bem, até que, em determinado momento, a IA ganha autonomia e assume o controle de todos os sistemas financeiros do banco que ela deveria proteger. Esse é o roteiro que deve guiar os desafios de uma nova competição promovida pela RNP (Rede Nacional de Pesquisa) no SENAI Paulo Antônio Skaf, em São Caetano do Sul (SP).

Chamado de Capture The Flag (CTF), nome dado a esse tipo de competição na área de cibersegurança, o evento ocorrerá em 16 de março de forma híbrida, tanto presencial quanto online, por meio de uma plataforma virtual criada para a competição. A competição deve envolver 180 estudantes do ensino médio, graduação e pós-graduação que já tenham conhecimento prévio em computação e cibersegurança –destes, 30 irão participar de forma presencial e 150 online.

O CTF funciona como um tipo de jogo, com desafios individuais e em diferentes níveis – básico, intermediário e avançado. Aqueles que alcançarem as melhores pontuações receberão um prêmio, em valor ainda a ser definido.

O roteiro da atividade prevê a retomada do controle das operações financeiras do chamado Ficticious Bank dominadas pela inteligência artificial FinanceGuard, que se rebelou contra o próprio sistema que a utilizava como tecnologia de segurança. Além de resolver o problema, os competidores também terão que fazer prevenção de novas ameaças.

Para ajudar os participantes a se prepararem, o evento começa com uma palestra sobre cibersegurança e os principais tópicos abordados no desafio. A ideia é dar apoio a quem não tem experiência neste tipo de competição.

Em seguida, os estudantes serão desafiados a testar suas habilidades em diferentes áreas, como segurança ofensiva, proteção cibernética, forense computacional, análise e engenharia reversa de malware, exploração de binários, criptografia e programação.

O nível de dificuldade dos problemas cresce conforme a evolução do jogo. Ainda assim, a plataforma da competição oferecerá dicas e orientações, facilitando a participação de jogadores de diferentes níveis.

Ao todo, serão seis horas de competição em um ambiente de simulação, com falhas e vulnerabilidades a serem descobertas e corrigidas. O Capture The Flag (CTF) faz parte do Hackers do Bem, programa que visa formar profissionais de cibersegurança e que é executado pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em parceria com o Senai e com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

SERVIÇO

1º Capture The Flag do Hackers do Bem

Data: 16 de março

Horário: 9h às 17h

Formato: híbrido, online e presencial no SENAI Paulo Antônio Skaf, em São Caetano do Sul (SP)

Mais informações pelo site: Link