Estudantes gaúchos debatem sobre internet segura e relações saudáveis no mundo virtual

Como você lida com as emoções provocadas pelas relações virtuais? O que você consome quando está conectado faz bem ou somente lhe desgasta emocionalmente? Esses foram alguns dos temas abordados pelo psicólogo e educador Victor Henrique Visocki durante uma palestra online para seis mil estudantes gaúchos do Marista Brasil, na última segunda-feira (26). A ação faz parte da Campanha +Cuidado e Proteção, que engloba diferentes projetos de cuidado psicossocial nas escolas e colégios do grupo, em 2024.

O encontro sobre segurança na internet e relações saudáveis no mundo virtual contou com a participação de 66 escolas e colégios maristas de todo o Brasil, e reuniu mais de 30 mil estudantes dos Anos Finais e Ensino Médio. No Rio Grande do Sul, 10 unidades do grupo aderiram à ação. Para o coordenador educacional dos Colégios Maristas da Regional Porto Alegre/RS, Renato Capitani, a iniciativa, já na abertura do ano letivo de 2024, “é uma potente articulação em prol do cuidado com a vida, em todas as suas perspectivas, e reforça ainda mais o jeito marista de ser e educar”.

Segundo dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2022, cerca de 24 milhões de crianças e adolescentes brasileiros, de nove a 17 anos, são usuários de Internet no Brasil, sendo que 86% possuem perfis em redes sociais. A Ana Júlia Schwarzer Soares, estudante do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Marista Graças, de Viamão/RS, integra esse grupo. Ela passa cinco horas por dia conectada, alternando com atividades que precisam de atenção. E, quando perguntada se conseguiria ficar offline por um tempo, afirma: “Acho que consigo. […] A minha questão não é somente as redes sociais [Facebook, Instagram, TikTok…], mas sim o WhatsApp. Me preocupo mais com as mensagens dos assuntos do meu cotidiano.”

Ana Júlia assistiu à palestra do psicólogo Victor Henrique Visocki e avalia de forma positiva a proposta: “É importante que a gente fale sobre esse assunto na escola. As emoções são muito afetadas pelas relações na internet, tudo isso é um reflexo do que a gente vê ou do que consome”, afirma. Fora da sala de aula, a estudante também procura se informar sobre o assunto: “Esses dias eu vi um vídeo sobre a cultura do imediatismo, sobre como a internet afeta os conteúdos audiovisuais e os telespectadores, gerando uma ansiedade muito grande entre o público consumidor”.

O coordenador educacional Renato Capitani reforça que, ao estarmos conectados, estamos expostos ao que a internet nos oferece, tanto de positivo quanto de negativo, daí a importância da iniciativa do Marista Brasil: preparar os estudantes para as incertezas desse universo de possibilidades.

“O mundo virtual é um território multifacetado que exige olhar atento e cuidados na interação, pois, assim como apresenta infinitas possibilidades de acesso, conhecimento e interação, também há armadilhas e muitos riscos, em especial para as crianças, adolescentes e jovens. Nesse contexto, a ação do Marista sobre segurança na internet – um dos pilares da campanha +Cuidado e Proteção -, é uma fonte de alerta, de cuidado em prol da segurança digital e da (auto)proteção dos nossos estudantes”, finaliza Capitani.

+Cuidado e Proteção

A campanha +Cuidado e Proteção, do Marista Brasil, busca promover ações voltadas à atenção psicossocial nas escolas e colégios do grupo, em 2024, abordando temas relacionados ao cuidado e proteção integral de crianças, adolescentes e jovens. O objetivo é envolver estudantes de todos os segmentos em temas imprescindíveis para a convivência escolar e cultura da paz.

A iniciativa, seguindo as leis nº 11.645 e 14.819, se desdobra em quatro áreas de atuação: conexão segura, combate ao bullying, valorização da vida e consciência negra, que serão realizadas ao longo do ano letivo.

Conexão Segura

Garantir a segurança digital é fundamental na formação de crianças e adolescentes. Por isso, a ação Conexão Segura busca promover reflexões e ações junto aos estudantes, famílias e educadores sobre como assegurar uma experiência online segura e saudável.

Combate ao Bullying

A intenção é sensibilizar a comunidade escolar, estimulando a prevenção e propondo ações concretas contra qualquer forma de violência no ambiente escolar entre os estudantes. Afinal o combate ao bullying é essencial para garantir um ambiente escolar saudável e acolhedor a todos.

Valorização da Vida

Promover o cuidado integral é fundamental para garantir o desenvolvimento pessoal e social e psicológico das crianças e adolescentes. Nesse sentido, a iniciativa tem como intenção informar estudantes, famílias e todos os colaboradores sobre formas de proteção à saúde mental e incentivar a valorização da vida.

Consciência Negra

O objetivo é ampliar a conscientização da comunidade escolar sobre questões raciais, como meio de conscientizar, sensibilizar e trazer o tema para o cotidiano de crianças e adolescentes.