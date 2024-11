Estudantes e recém-formados podem viver nova imersão no Crea-SP

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) promove a 9ª edição do ‘Por dentro do Crea-SP’, seu programa de Estágio Visita. A iniciativa está com as inscrições abertas para estudantes de graduação, pós-graduação e recém-formados dos cursos de Engenharias, Agronomia, Geociências, Design de Interiores e Tecnologia. As vagas são limitadas, gratuitas e devem ser feitas via formulário digital. O prazo termina às 23h59 do dia 10 de novembro.

“Estamos muito felizes em abrir mais uma edição do Estágio Visita, que proporciona aos participantes uma experiência prática sobre o papel do Crea-SP. Queremos que esses futuros profissionais compreendam desde cedo a importância da fiscalização e como o nosso trabalho contribui diretamente para a segurança da sociedade”, afirma a presidente da autarquia, engenheira Lígia Mackey.

Serão selecionadas 90 pessoas para que conheçam de perto as unidades do Conselho e as funções desenvolvidas em relação à área tecnológica. A imersão acontece entre os dias 4 e 7 de dezembro. Em 36 horas, ao todo, os estagiários-visitantes aprenderão um pouco mais sobre o funcionamento do Crea-SP, os procedimentos para a regulamentação, as atribuições de suas profissões, o controle ético e a fiscalização do exercício profissional.

O regulamento prevê o custeio de despesas com hospedagem, alimentação, transporte no trajeto das atividades. Já o transporte da cidade de origem do candidato selecionado para a capital paulista é de inteira responsabilidade do participante.

Abaixo, o cronograma:

31/10 | Lançamento da 9ª edição

10/11 | Término das inscrições às 23h59min

11/11 | Etapa de seleção

13/11 | Habilitação dos documentos

14/11 | Divulgação dos selecionados

04 a 07/12 | Realização do programa

Já durante a programação, estão previstas palestras, capacitações com os departamentos internos, fiscalização em campo, visita à entidade de classe, simulação de Câmaras Especializadas com votação de processos e acompanhamento de Sessão Plenária, roda de conversa sobre futuro e carreira e mais.

O regulamento completo e detalhes sobre o programa estão no site do Estágio Visita.