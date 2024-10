Estudantes e jornalistas recém-formados podem concorrer no Prêmio NaMoral – Jovens Talentos

O Prêmio de Comunicação NaMoral – Jovens Talentos, uma parceria da APP Brasil (Associação dos Profissionais de Propaganda) com o Projeto NaMoral e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), entra em reta final de inscrições. A premiação incentiva a criação de peças publicitárias e pedagógicas que promovem integridade, ética, cidadania e valores fundamentais para a prevenção primária à corrupção. Podem se inscrever jovens universitários regularmente matriculados em uma instituição de Ensino Superior ou Técnico e formados entre 2022 e 2024. As inscrições encerram em 31 de outubro, e a cerimônia de premiação será realizada no dia 9 de dezembro. O regulamento completo está no site.

As peças podem ser inscritas nas categorias podcast, aplicativo ou jogo, história em quadrinho (HQ), campanha de mídia social, trends virais para redes sociais no formato de vídeo e jogos de tabuleiro educacionais. Os vencedores concorrem a prêmios de R$ 25 mil a R$ 15 mil e terão suas campanhas e produtos veiculados no início de 2025.

Com o tema “Esperto mesmo é ser honesto”, o prêmio tem o objetivo de estimular a produção de campanhas que destacam a intransigência à corrupção e à impunidade e o compromisso com a integridade como uma necessidade primordial para o cidadão brasileiro. A escolha do tema visa, por meio da comunicação, convidar as pessoas para uma vida com atitudes e comportamentos íntegros, de modo que juntos, como família de brasileiros, possamos combater a corrupção . Além disso, a APP Brasil e o Projeto NaMoral pretendem incentivar a construção de um ecossistema de integridade, incentivando a participação da sociedade em ações que colaborem com a transformação social.

Luciana Asper y Valdés, Promotora de Justiça uma das idealizadoras do projeto NaMoral –

(Divulgação)

O NaMoral é um projeto de educação para a integridade, criado pelo MPDFT para difundir o conceito de cidadania plena, o valor da honestidade e colaborar na formação de cidadãos responsáveis. Por meio de metodologias ativas, educa crianças e jovens para a integridade, ao mesmo tempo em que os formam para compreender a importância de suas escolhas individuais.

A organização do projeto acredita no papel da educação como prevenção primária da corrupção e formação da responsabilidade cidadã na sociedade. “Entendemos que o combate à corrupção humana começa com a defesa da integridade, inclusive em ações consideradas ‘pequenas’ e ‘justificadas’ do cotidiano. Esse combate passa, necessariamente, pela certeza de que a cultura se transforma a partir do aprendizado e da prática”, afirma Luciana Asper y Valdés, Promotora de Justiça uma das idealizadoras do projeto do MPDFT.

“A publicidade é fundamental na disseminação de informações e no estabelecimento de novos hábitos. Estimular a produção de campanhas sobre o combate à corrupção é incentivar, também, a formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Por isso, estamos realizando este trabalho em parceria com as universidades da área de Comunicação”, destaca Luiz Carlos Corrêa, diretor de Educação e Desenvolvimento Profissional da APP Brasil e coordenador geral da premiação.

Serviço – Inscrições

Data: 10 de junho a 31 de outubro

Tema: Esperto mesmo é ser honesto

Site: http://appbrasil.org.br/namoral2024/