Estudantes do Ensino Médio têm até sexta-feira para definir o itinerário de preferência

Os 425 mil estudantes matriculados neste ano na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo têm até o dia 13 de setembro para definir o itinerário formativo que seguirão até a conclusão da educação básica. A escolha é obrigatória e precisa ser registrada na Secretaria Escolar Digital (SED). São três opções de áreas, duas delas acadêmicas, a de exatas e humanas, além da técnica profissional.

Para registrar a escolha do itinerário, é preciso acessar a SED e clicar em “gestão escolar”, “matrículas” e depois em “editar itinerário”. Na página, o estudante pode selecionar até quatro opções, de acordo com a ordem de preferência (da maior para a menor). É possível, por exemplo, escolher dois cursos do eixo tecnologia, um do eixo negócios e o quarto humanas. O aluno também pode optar apenas pelas áreas exatas e humanas, caso não tenha interesse em se matricular em qualquer curso técnico.

Os alunos que estão cursando a 2ª série do Ensino Médio em 2024 não participam do processo de escolha do itinerário. No próximo ano, esses estudantes darão continuidade ao curso que frequentam atualmente. Não é possível mudar de área.

Expansão do Ensino Técnico

No itinerário formativo técnico profissional, são nove opções de cursos com aulas diretamente na escola de origem do estudante: administração, agronegócio, ciências de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas. Os cursos têm aulas ministradas por professores contratados pela Seduc-SP ou do Centro Paula Souza.

Há, ainda, cursos oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Para o ano que vem, a Educação quer expandir em 140% as vagas no ensino técnico profissionalizante, de 71,9 para 170 mil. Essas vagas podem ser oferecidas em 1.911 unidades de ensino e a formação de turmas depende das opções que serão registradas pelos estudantes até a próxima sexta-feira.

No Novo Ensino Médio, o currículo é composto por disciplinas da Formação Geral Básica (FGB), Itinerário Global (IG) e Itinerário Formativo (IF). Na 1ª série, a grade dos alunos das escolas de tempo parcial é composta apenas por componentes do FGB e IG. Ou seja, aqueles previstos na Base Comum Curricular, além de educação financeira, projeto de vida e redação e leitura.

Na 2ª e 3ª séries, a carga é organizada por disciplinas da FGB (de acordo com a série), do itinerário global e as do itinerário formativo, definido no segundo semestre da 1ª série. Em exatas (Matemática e Ciências da Natureza), a matriz inclui programação, química aplicada, biotecnologia e empreendedorismo. Aqueles que seguem a opção humanas (Linguagens e Ciências Humanas) têm aulas de liderança, artes e mídias digitais, geopolítica, oratória e filosofia e sociedade moderna.

Os itinerários de humanas e exatas são ofertados em todas as escolas estaduais de São Paulo. Já a disponibilidade dos cursos do técnico profissional é diferente em cada escola ou cidade. Detalhes podem ser consultados no site Ensino Médio Paulista em www.ensinomediopaulista.educacao.sp.gov.br.

Matrícula de alunos da rede

A partir deste ano, quem já está em uma das escolas da rede estadual em 2024 não precisa fazer a rematrícula. A vaga para o próximo ano letivo está garantida e será registrada automaticamente. A confirmação do local já está disponível para consulta na Secretaria Escolar Digital (SED) na opção “consulta pública”.