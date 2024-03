Estudantes do Centro Paula Souza podem concorrer a R$ 300 mil com soluções criativas

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Desafio LED – Me dá uma luz aí, iniciativa da Globo e da Fundação Roberto Marinho, em parceria com a Mastertech, que vai premiar com R$ 300 mil soluções criativas de estudantes para resolver problemas ou propor melhorias na educação. Podem concorrer ao prêmio alunos de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS), maiores de 18 anos, bem como de qualquer outra instituição de ensino pública ou particular do país. A inscrição deve ser feita até 31 de março pela internet. Veja regulamento

Para participar do Desafio LED, é necessário comprovar matrícula ativa no primeiro semestre de 2024 em cursos livres, técnicos, de graduação ou de extensão, nacionais ou internacionais, formais ou não formais, que contenham grade curricular mínima de 100 horas/aula. Nesta etapa inicial, 80 projetos serão selecionados para avançar no desafio.

Os candidatos terão de apresentar uma reflexão sobre o impacto da tecnologia na sua jornada educacional, os desafios ou as melhorias que poderiam ser destacadas na hora de acessar, utilizar, aprender ou interagir com as ferramentas digitais. A partir disso, os jovens devem estruturar suas ideias e responder à seguinte pergunta: Partindo da sua experiência pessoal, qual solução você desenvolveria para melhorar a utilização da tecnologia na educação?

Os 80 estudantes selecionados para a segunda etapa irão participar de uma oficina de inovação sobre modelagem para desenvolver seus projetos e disputar uma vaga nas fases seguintes.

Programada para junho, a etapa final vai premiar os cinco melhores e mais inovadores trabalhos do Desafio LED durante o Festival LED – Luz na Educação, no Rio de Janeiro. Serão distribuídos R$ 300 mil, na seguinte proporção: R$ 85 mil para os dois primeiros lugares, R$ 60 mil para o terceiro, R$ 40 mil para o quarto e R$ 30 mil para o quinto colocado.