Estudantes do ABC conhecem tecnologias aéreas inovadoras em feira de drones

Estudantes do Projeto Formare, curso profissionalizante de Assistente Administrativo e de Projetos, desenvolvido pela Thales, em São Bernardo do Campo, em parceria com a Fundação Iochpe, voltado para a qualificação profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social, conheceram de perto as novidades tecnológicas do mercado da aviação não tripulada e robótica na feira Drone Show, realizada na semana passada na capital paulista. O evento reuniu um público altamente qualificado de diversos países, incluindo representantes de empresas privadas, universidades e órgãos públicos de segurança e defesa.

Os jovens, moradores de São Bernardo do Campo, tiveram a oportunidade de conhecer as mais recentes inovações tecnológicas no mercado de aviação não tripulada e robótica. A experiência não só ampliou seus conhecimentos técnicos, mas também proporcionou valiosas conexões profissionais.

Ana Fernandes, Gerente de Responsabilidade Social Corporativa da Thales no Brasil, destacou a importância desse tipo de evento para os alunos. “A experiência permitiu aos alunos conhecer e interagir com pessoas do mercado, estabelecer conexões profissionais e ampliar as possibilidades de escolha profissional. Estamos há quatro anos em parceria com a Fundação Iochpe, criando oportunidades para um futuro melhor para esses jovens. Essa colaboração é fundamental para promover um ensino de qualidade, alinhando o que é aprendido em sala de aula com as expectativas de empresas como a Thales e outras na região”, afirmou Ana.

O Projeto Formare, criado pela Fundação Iochpe, atende adolescentes do ensino médio de escolas públicas e já está na terceira turma em parceria com a Thales. As aulas são ministradas por funcionários voluntários da empresa nas unidades de São Bernardo do Campo e Pinhais (PR). Além do conteúdo tradicional e teórico, o curso inclui atividades extracurriculares, como a visita à feira de drones, ampliando a formação e as perspectivas profissionais dos alunos.