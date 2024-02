Estudantes de SP são selecionados para aulas de inglês do Programa Prontos pro Mundo

72 mil alunos da rede estadual de São Paulo foram classificados para as aulas intensivas de inglês do Programa Prontos pro Mundo. A lista foi divulgada na última sexta-feira (23) pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

Ao longo deste ano, eles irão se preparar para a avaliação que selecionará os primeiros 1.000 alunos para o intercâmbio do Estado. A viagem para um dos países de língua inglesa será 100% custeada pela Seduc.

A estudante Gabriele Franco, da Escola Estadual Sebastião Pereira Vidal, de Suzano, foi uma das alunas selecionadas e gravou um vídeo com um passo a passo para apoiar os colegas.

“Todo o empenho que eu tive no ano passado, valeu a pena. Eu decidi fazer um vídeo porque eu sei que muita gente não liga, que acha que isso é besteira. Queria incentivá-las a ficarem prontas para o mundo. Sei que isso é uma oportunidade incrível para levar pessoas onde elas nem imaginam”, celebra.

Os estudantes selecionados são aqueles com as melhores notas do 9º ano do Ensino Fundamental no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o Saresp, de 2023. Além das boas notas, eles precisam pertencer a rede estadual desde o 6º ano do Ensino Fundamental e ter, pelo menos, 85% de frequência escolar no último ano letivo.

O estudante Felipe Morais de Souza, da Escola Estadual Professor Geraldo Alves Machado, na cidade de Álvares Florence, no interior do estado, afirma que o programa vai realizar o seu sonho de viajar para o exterior.

“Nesse ano de 2023 do Saresp, me dediquei muito. Me dediquei mais ainda depois que fiquei sabendo do curso e da viagem. Isso não é um hábito só do ano passado, sempre na minha vida foquei muito em estudar, porque estudar vale a pena”, afirma.

Os estudantes selecionados farão as aulas intensivas de inglês de forma online e, no segundo semestre deste ano, participarão de uma prova que vai classificar os 1.000 intercambistas do programa Prontos pro Mundo, que viajarão a países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.

Os alunos com dificuldades em encontrar o e-mail do Prontos pro Mundo podem procurar a equipe pedagógica de suas escolas.