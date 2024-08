Estudantes de São Caetano recebem unidade do Cantos de Leitura

Estudantes da Creche Lar Samaritano da Mãe Operária recebem no dia 21 de agosto (quarta-feira) um novo espaço de leitura que conta com um acervo de 1.200 livros. A inauguração da biblioteca faz parte do projeto Cantos da Leitura, que busca estimular a leitura de crianças e jovens a partir da reforma de espaços em escolas, cooperativas e comunidades.

Divulgação

A iniciativa é uma realização da Rede Educare e conta com patrocínio da Manserv, uma das líderes em prestação de serviços técnicos especializados no Brasil, via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. Cerca de 125 crianças do ensino infantil (4 meses até 6 anos) serão beneficiadas pelo projeto.

“O projeto literário irá desempenhar um papel fundamental na escola, proporcionando inúmeros benefícios tanto para as crianças quanto para os educadores da instituição, introduzindo a literatura de forma lúdica e interativa, desenvolvendo habilidade e estimulando a imaginação e criatividade, criando vínculos afetivos. Dessa forma, este projeto literário irá contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e também enriquecerá a prática pedagógica dos educadores”, afirma Carlos Alberto Miranda, diretor da Creche Lar Samaritano da Mãe Operária.

Combater o analfabetismo segue sendo prioridade da agenda brasileira, e uma das formas que favorecer o acesso à leitura é por meio da construção de bibliotecas. Dados do Censo Escolar de 2022 mostram que apenas 31% das escolas públicas brasileiras contam com biblioteca. A situação se mostra ainda mais grave quando são observados apenas os dados da educação infantil, em que somente 18% das unidades apresentam o espaço para consulta e empréstimo de livros.

“Com foco na formação de novos leitores, o Cantos de Leitura acredita na abertura de perspectivas, na partilha de entendimentos e na socialização. Queremos estimular o contato de crianças, jovens e até adultos com a literatura, possibilitando o acesso gratuito da comunidade ao conhecimento”, explica Kátia Rocha, CEO da Rede Educare.

“Para a Manserv é uma satisfação apoiar a construção de um espaço de leitura na Creche Lar Samaritano da Mãe Operária. Acreditamos profundamente no poder transformador da educação e no papel fundamental que a leitura desempenha no desenvolvimento das crianças. Ao investir na criação de um ambiente acolhedor e estimulante para a leitura, estamos contribuindo para o crescimento intelectual e emocional dos jovens, que são o futuro da nossa sociedade”, comenta Alessandra Costa, Diretora de Sustentabilidade & ESG da Manserv.

O Cantos de Leitura está na sua oitava edição e soma mais de 80 mil livros de diferentes editoras e gêneros literários, colocados à disposição de milhares de beneficiados do projeto, entre crianças, jovens e adultos.

Serviço:

Projeto Cantos de Leitura – 8ª Edição

Onde: Creche Lar Samaritano da Mãe Operária

Endereço: Rua Profa. Maria Macedo, 240 – Centro, São Caetano do Sul – SP

Inauguração: 21/08 (quarta-feira)

Horário: 10h