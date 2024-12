Estudantes de São Bernardo mostram talento em apresentação do Programa Mais Música

Uma tarde musical animou a plateia presente no auditório Atílio Zóboli, do Cenforpe (Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201, Planalto), nesta terça-feira (3/12), data em que os estudantes do Programa Mais Música demonstraram todo seu talento em uma apresentação emocionante de fim de ano. O espetáculo pela paz foi acompanhado pelo prefeito Orlando Morando, além de profissionais da educação, familiares das crianças e outras autoridades.

O concerto foi conduzido pelo maestro Ricardo Higino e contou com a participação de 724 estudantes divididos entre canto coral e instrumentistas de violino, trompete, trombone, violão, flauta e piano. O repertório foi formado por canções criadas pelo maestro, compositor e pianista Cezar Elbert, entre elas “Um bom momento pra cantar”, “Mensageiro da esperança”, “Meu sonho” e “Canção da Paz”.

Para o chefe do Executivo Municipal, assistir a um espetáculo dos estudantes do Programa Mais Música é um sonho realizado. “É uma enorme alegria ver a evolução dessas crianças e que esse projeto nasceu pela minha esposa e hoje deputada estadual, Carla Morando, quando ela presidia o Fundo Social de Solidariedade. É um orgulho ver a desenvoltura das crianças e a emoção dos pais e profissionais da educação na plateia. Com a música as crianças aprendem melhor, ficam mais concentradas e mais calmas. Investir em educação é a melhor forma de dar oportunidade para esses alunos construírem o futuro que desejarem”, diz.

O Programa Mais Música é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação, o Fundo Social de Solidariedade e a Associação Cultural Tocando a Vida. Neste ano, a ação foi ampliada e passou a atender 3.100 alunos de 22 unidades escolares de ensino em tempo integral, dentro do Programa Educar Mais. Ao todo, foram investidos R$ 1,6 milhão no projeto – usados para a aquisição dos instrumentos musicais e financiamento dos professores de música.

Secretária de Educação de São Bernardo, Sílvia Donnini destaca que o Programa Mais Música integra a educação Steam, uma abordagem pedagógica que envolve as disciplinas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, com o objetivo de promover uma aprendizagem interdisciplinar e prática. “Temos em São Bernardo um grande movimento, unindo música, aprendizagem, respeito uns pelos outros. Tornando nossos estudantes protagonistas e mensageiros da paz”.

OPORTUNIDADE – A pequena Sophia Dias, 11 anos, estudante da Emeb Professor Otílio De Oliveira, no Rudge Ramos, revela que sempre quis aprender a tocar violino, desejo que conseguiu realizar na escola, a partir das aulas do Programa Mais Música. “Sempre tive vontade, mas até então não tinha oportunidade. Acho que a música melhora meu humor, me deixou mais dedicada. Acho muito legal a gente poder se apresentar para nossa família”, diz.

O coordenador de TI Vagner de Lima, 42 anos, acompanhou da plateia a primeira apresentação da filha Giovana. Ele fez questão de trazer a família toda para compartilhar este importante momento. “Ela sempre gostou de música e tenho percebido que tem sido muito bom para ela participar das aulas de coral. Além de contribuir para a formação musical dela, ajuda no aprendizado”, considera o orgulhoso pai.

O evento também contou com a participação do presidente da Câmara Municipal, Danilo Lima; da secretária de Cultura e Juventude e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Greici Picolo Morselli; do secretário de Segurança Urbana, coronel Carlos Alberto dos Santos; da secretária-adjunta de Finanças, Neusa Maria Sacchi; e do presidente da Associação Cultural Tocando a Vida, Satoshi Fukuura.