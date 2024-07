Estudantes de Ribeirão Preto doam mais de 2 mil litros de água para afetados pelas enchentes do RS

Estudantes de 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental do Colégio Marista Champagnat,de Ribeirão Preto, acabam de arrecadar 2.238 litros de água e 977 quilos de ração animal que serão doados e enviados para os afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul.

A edição 2024 da Gincana Champagnat, na qual os estudantes realizaram a arrecadação, contou com a participação de mais de 180 jovens que participaram de uma diversidade de ações esportivas, culturais e artísticas. Durante três dias, crianças e jovens do colégio puderam vivenciar atividades de dança, show de talentos, apresentações musicais, desafios esportivos como: arco e flecha, basquete, vôlei, futsal, queimada, xadrez, atletismo. Também participaram de atividades de public speech (discurso em inglês), desafio tecnológico; soletrando, dentre outras.

As escolas e comunidades Maristas do Rio Grande do Sul foram muito impactadas com as enchentes, o que gerou uma grande sensibilização dos estudantes, que escreveram cartas para os afetados – os estudantes de Ribeirão Preto enviaram mais de 1.700 cartinhas – e se aproximaram da realidade vivida, escolhendo água e ração, entendendo que seriam itens de sobrevivência básica para os seres humanos e para os animais.

“A gincana é uma ação que finaliza o semestre letivo. Uma oportunidade que os estudantes têm de vivenciar desafios e atividades artísticas, esportivas e de raciocínio lógico, testando e ampliando suas habilidades. Para nós também é um momento de colocar em prática os valores maristas, entre eles os de empatia, amor ao próximo, respeito e solidariedade e incentivar os jovens a buscar soluções para um mundo melhor”, diz Roberta Bianchi, diretora do Colégio Marista Champagnat.

Além dos donativos, a Rede Marista Brasil também está arrecadando recursos por meio do Pix sousolidario@maristas.org.br, e qualquer quantia é bem-vinda. O total arrecadado será usado para atender as necessidades locais.