Estudantes de Ribeirão Pires se encontram com Sebastian Vettel no Instituto Ayrton Senna

O dia 1 de novembro ficou marcado pela surpresa e pela descoberta na vida de cerca de 30 estudante da rede municipal de Educação de Ribeirão Pires. Os alunos e alunas dos 3º anos da EM (Escola Municipal) Antônio Lacerda Bacellar se encontraram com o tetracampeão da Fórmula 1, Sebastian Vettel, que visitou o Instituto Ayrton Senna para conhecer as iniciativas da entidade na educação, junto ao poder público de diversos municípios.

Durante o encontro, uma das pautas principais foram as ações de sustentabilidade encabeçadas pela Administração Municipal e que também são implementadas na rede municipal de ensino. Para isso, os estudantes realizaram oficina de montagem de instrumentos musicais com material reutilizado e que seriam tocados em uma roda de capoeira, que também é ministrada nas unidades escolares da Estância.

O evento contou com a presença do prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, da presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, além de professores e diretores da rede municipal de ensino.

Após a elaboração dos instrumentos utilizados na capoeira, como berimbau, pandeiro e chocalho, uma roda se abriu onde os estudantes puderam tocar, cantar e trocar experiências com o piloto alemão, que também se arriscou na brincadeira. “Estou muito impressionado com as habilidades de vocês em fazer os instrumentos, em como estavam focados e terminaram de construir os objetos com agilidade; hoje aprendemos que não precisamos jogar os materiais fora, mas sim reutilizar e criar coisas novas e lindas”, disse Sebastian Vettel ao se dirigir às crianças.

Ao longo do mês de outubro, os estudantes participaram, especialmente, de aulas e atividades voltadas à sustentabilidade, que é uma das marcas da Prefeitura de Ribeirão Pires. Durante as lições, alunos e alunas trabalharam com materiais de reuso e visitaram a Cooperpires, cooperativa de catadores e catadoras de material reciclável para se inteirar ainda mais nos processos de reciclagem, por exemplo.

“Foi um dia para ficar guardado na memória de todos que participaram deste encontro. Ver nossos alunos e alunas tendo a oportunidade de conhecer um campeão da Fórmula 1 e que se interessou pelas nossas iniciativas de sustentabilidade só indica que estamos no caminho certo”, declarou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.