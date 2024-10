Estudantes de Etecs e Fatec são selecionados para evento em Brasília

Quatro projetos desenvolvidos por estudantes de unidades do Centro Paula Souza (CPS) foram selecionados para participar da quarta edição da Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT), que será realizada em Brasília, entre 26 e 28 de novembro.

O evento do Ministério da Educação (MEC) vai reunir mais de 80 trabalhos de estudantes de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) das redes estaduais, municipais, distrital e federal e dos Sistemas Nacionais de Aprendizagens (SNAs) de todas as regiões do País.

A iniciativa visa o compartilhamento de conhecimento, estímulo à criatividade e criação de oportunidades para que estudantes, educadores e profissionais se conectem, compartilhem ideias e valorizem o trabalho docente, reconhecendo seu empenho e dedicação.

“Inscrevemos quatro projetos e todos foram aceitos. Escolhemos trabalhos que participaram da 15ª Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps) e representam bem o tema do evento: ‘inclusão, sustentabilidade e inovação’”, explica Ariane Francine Serafim, coordenadora de projetos do CPS e organizadora da participação das equipes da instituição na SNEPT.

Entre os classificados está o vencedor da 15ª Feteps, Nema Vision, desenvolvido por estudantes da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Pompeia. Os outros três selecionados são de estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) localizadas na Capital (Etec Zona Leste), Ribeirão Pires e Taboão da Serra – confira relação abaixo.

“Ficamos muito felizes e surpresos pela classificação do nosso projeto. Começamos com um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), uma ideia simples que surgiu em uma conversa despretensiosa, e acabamos chegando tão longe”, o aluno da Etec de Taboão da Serra, Leonardo Afonso. Seu projeto, Solar Eco Filter, foi um dos contemplados na Feteps com o Prêmio CRT-SP, concedido pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais de São Paulo.

Confira abaixo os quatro selecionados para a SNEPT – os trabalhos aparecem por ordem alfabética de municípios: