Estudantes de Diadema vivem dia de diversão na praia

“Me sujei mais ainda, mas não estou nem aí, estou na praia!”, contou a estudante Carina Thaís, enquanto recolhia conchas à beira do mar no Canal 4, em Santos. Carina fez parte do grupo de 20 crianças, estudantes do 4º do Ensino Fundamental da EMEB Especial Olga Benário Prestes, de Diadema, que passaram um dia na praia, no último dia 24 de junho.

O passeio fez parte do projeto “Primeira Vez no Mar”, idealizado pela Secretaria de Educação de Diadema, a partir dos projetos políticos pedagógicos das escolas de educação infantil e fundamental, para trabalhar a educação ambiental e a sustentabilidade. A iniciativa pretende levar mais de 1500 estudantes à praia e ao Aquário de Santos. Os deslocamentos começaram em abril e seguem até novembro, em parceria com a Transpetro, subsidiária da Petrobras.

A ideia do projeto, segundo a professora Tássia Joana, surgiu a partir do encontro entre uma criança e o prefeito José de Filippi Júnior. “Foi na época das entregas dos uniformes e dos materiais que um estudante puxou o prefeito de canto e contou sobre a vontade de realizar mais passeios, inclusive para a praia”, lembra. “A ideia foi anotada e, mais tarde, descobrimos que tinha sido transformada em um projeto pela Secretaria de Educação”, complementou.

Para além dos passeios, são trabalhados aspectos pedagógicos, proporcionando acesso a direitos como educação de qualidade, saúde e meio ambiente, potencializando o desenvolvimento global e a noção de que todos são parte da natureza.

Antes da turma partir para o litoral, a secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, tranquilizou o coração dos pais presentes. “Faremos de tudo para que tenham a melhor segurança possível”, falou. Saibam que estarão em boas mãos e que será uma tarde muito gostosa e divertida”, completou a secretária.

Iago Gregório Santana, de 9 anos, apesar de já ter ido à praia, não via a hora de chegar ao destino da viagem. “Vai ser muito legal, não vejo a hora de entrar no mar com meus amigos e com meus professores. É diferente de tudo que já fiz”, compartilhou.

“Estamos muito felizes em poder apoiar essa iniciativa que conscientiza as crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente e permite que elas tenham experiências prazerosas, que certamente enriquecem sua infância e a formação como cidadãos”, afirmou o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

Diversão na praia

Ao chegar ao local, os profissionais da educação delimitaram um espaço para que as crianças pudessem brincar, jogar futebol, vôlei e recolher conchas. Para entrar na água, era necessário estar acompanhado de algum responsável.

Pietro Duarte Rocha, de 9 anos, se divertiu enquanto fazia castelinhos de areia. “Como temos muito tempo para ficar aqui, vou construir uma grande fortaleza com meus amigos!”, falou. Depois de uma tarde muito divertida, todos realizaram um piquenique comunitário.

Jesus Bernardo, de 8 anos, refletiu sobre a atividade ser realizada em um dia não muito usu