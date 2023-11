Estudantes de Diadema recebem formação sobre uso seguro da internet

A Secretaria de Educação de Diadema tem realizado formações sobre internet segura, destinadas aos estudantes dos 4º e 5º anos da rede municipal de ensino. A ação faz parte do programa Escola que Protege e tem como objetivo estimular as crianças a refletirem sobre suas posturas e condutas na convivência com os colegas e, principalmente, repensar suas atitudes em relação a brincadeiras ofensivas, seja no ambiente escolar ou nas redes sociais. Cinco Emebs já ofereceram a formação a seus estudantes: além da Freitas Nobre, Mario Santalucia, Prof. Reinaldo José Santana (Piró), Florestan Fernandes e Sagrado Coração de Jesus, totalizando 55 turmas e 1.760 estudantes.

A iniciativa surgiu por sugestão das próprias escolas que, ao presenciar casos de bullying, começaram a solicitar da Secretaria uma ação. Com o aumento do acesso à internet pelas crianças, o que nem sempre é monitorado por um adulto, consequências negativas do uso dessa tecnologia podem surgir, fragilizando e colocando os estudantes em situação de vulnerabilidade, como o cyberbullying.

A formação ocorre por demanda, de acordo com as necessidades de cada escola, dura cerca de uma hora e é dada pela psicopedagoga Maria Aparecida Xavier dos Santos e pela psicóloga Jéssica Batista da Silva, ambas do Núcleo Social da Secretaria de Educação. Durante a aula, elas abordam temas como mitos e verdades do uso da internet, bullying e cyberbullying, automutilação, dependência de tela, tempo de uso de redes sociais, compartilhamento de fotos, riscos da exposição de imagens e participação em grupos criados para ofender e disseminar mentiras, além de questões relacionadas às redes TikTok, Facebook, Whatsapp e jogos online. Elas também abordam situações pontuais de cada escola, se necessário.

Jéssica explica que, de acordo com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é dever da família, comunidade, sociedade em geral e do Estado assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes em relação à educação. “Para isso, a escola tem que ser um espaço protetivo e formativo, que contribua e garanta um desenvolvimento saudável para todos. Os casos de violência relacionados à Internet (física, psicológica, sexual, moral e patrimonial), o bullying e o cyberbullying fragilizam o acesso e a permanência dos estudantes na escola, por isso é preciso pensar em formas de enfrentamento.”

Na visão de Ana Lucia Sanches, secretária de Educação, é muito positivo o fato de a metodologia da formação ser dialógica e semiaberta, apoiada em uma atuação interdisciplinar. “Além de profissionais ligados a psicologia, serviço social, fonoaudiologia e psicopedagogia, para abarcar a complexidade dos temas abordados, damos espaço para os estudantes participarem e contribuírem com suas experiências durante as formações.”

As escolas municipais interessadas na formação Internet Segura para seus estudantes podem entrar em contato com a equipe de referência do Núcleo Social da Secretaria de Educação, por meio do telefone 4051-2355.