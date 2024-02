Estudantes de Diadema começam a receber novos uniformes

A Secretaria de Educação de Diadema iniciou, nesta quarta (28), a entrega dos kits de uniformes escolares para toda a rede municipal de ensino. Na parte da manhã, quem recebeu foram os pais dos estudantes das Emebs Chico Mendes e Prof. Florestan Fernandes, e na parte da tarde Profª Tarsila do Amaral e Dr. José Martins da Silva, todas na região Sul da cidade. O prefeito José de Filippi Júnior, a vice-prefeita Patty Ferreira e a secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, estiveram nas escolas acompanhando a entrega e conversando com as famílias dos estudantes.

Para Patty Ferreira, o uniforme traz dignidade e sensação de pertencimento, além de outros benefícios. “Acredito que contribui até para diminuir a desigualdade, pois na escola estão todos usando a mesma roupa, sem diferença. Além disso, facilita a vida dos pais, que não precisam se preocupar em comprar esses itens”.

Neste ano, a grande novidade é que, além do kit formado por agasalho, calça, camiseta de manga curta, camiseta de manga longa, bermuda, blusão de moletom e meia, as crianças estão recebendo também um par de tênis. Sirlaine Silva Santos, mãe da Kevelin, de 7 anos e que cursa o 2º ano na Emeb Florestan Fernandes, afirma que “é importante as crianças estarem uniformizadas na escola para facilitar a identificação e também por segurança. Achei muito bom o par de tênis que veio este ano, já que antes não tinha”.

Aurilene Costa, mãe da Maria Celina Costa, de 7 anos e estudante do 3º ano na mesma escola, também acha que os novos uniformes ajudam na identificação das crianças. “Já recebemos os kits de material escolar, que é muito bom e diversificado. Agora, com o recebimento dos uniformes, está tudo completo. Acho fundamental recebermos esses itens, porque tem muitos pais que não teriam condições de comprar.”

“É uma alegria ver o sorriso no rosto dessas crianças e a satisfação dos pais. O uniforme identifica, dá dignidade, pertencimento e é mais um estímulo para eles frequentarem a escola”, declarou Ana Lucia Sanches, secretária de Educação. Ela disse que todos os 28 mil estudantes das creches, educação infantil e ensino fundamental da rede municipal vão receber o uniforme até o final do mês. O prefeito José de Filippi Jr afirmou que o uniforme cumpre o papel importante da prática da igualdade: “É também a melhoria da qualidade, da assistência e do apoio para aquilo que é essencial, que é o plano pedagógico, aquilo que as crianças vivenciam e aprendem”, pontuou.

Para o prefeito, a entrega de uniformes mostra a sensibilidade das prefeituras, e já virou uma tradição. “Me pergunto porque o governo estadual não vai na mesma direção”, comentou. Filippi disse aos pais da Emeb Dr. José Martins da Silva, que além da entrega dos uniformes, a Prefeitura também estava entregando as obras realizadas na parte interna da escola, com reforma do pátio, cozinha, parte administrativa, mobiliário novo e construção de rampa para estudantes com acessibilidade reduzida. “Agora vamos fazer a reforma da parte externa, inclusive da quadra”, concluiu.

Nesta quinta (29) é a vez das Emebs Prof. Evandro Esquível, Márcia Maria Rodrigues da Silva e Olga Benário, na região Centro, e entre os dias 4 e 7 de março mais oito escolas das regiões Norte e Leste receberão os uniformes, que serão entregues de forma escalonada nas próximas semanas para toda a rede municipal. Os cronogramas de entrega serão divulgados nas redes sociais da Secretaria de Educação. Acompanhe: https://www.instagram.com/sec.educadiadema/