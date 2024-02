Estudantes da rede municipal de Ribeirão Pires retornam às aulas

Começou o ano letivo para os estudantes da rede municipal de Ribeirão Pires. Nesta segunda-feira (5), as 33 escolas municipais receberam os mais de 7.000 alunos matriculados, que foram recepcionados pelos mais de 930 profissionais que atuam na Estância.

Durante o horário de entrada das aulas, por volta das 7h, não foi difícil ver alunos e alunas se abraçando ao reencontrar os colegas de classe. Professores, professoras e demais profissionais da Educação também deram boas-vindas aos estudantes.

No período de férias, no final do ano passado e no início deste ano, a Prefeitura de Ribeirão Pires realizou diversas intervenções para melhorias nas unidades escolares a fim de dar mais conforto e segurança aos estudantes.

“Nossos alunos retornam para mais um ano letivo. Os profissionais se prepararam para mais um ano de muito trabalho e dedicação. Tenho certeza que teremos um ano cheio de atividades especiais para todos os estudantes”, declarou a secretária de Educação e Cultura, Rosi de Marco.

Ainda neste início de ano letivo, a Secretaria de Educação e Cultura deverá entregar os kits de material escolar para todos os estudantes da rede municipal. O conjunto conta com cadernos, canetas, lápis, apontadores, borrachas, estojos, cadernos de desenho e demais itens darão ao aluno plenas condições ao aluno durante todo o ano letivo.

A Prefeitura de Ribeirão Pires também irá distribuir uniformes para todos os estudantes. As alunas receberão camiseta de manga curta, camiseta com manga longa, bermuda ciclista feminina, jaqueta e calça. Já os alunos receberão camiseta com manga curta, camiseta com manga longa, bermuda masculina, calça e jaqueta.