Estudantes da rede municipal de Ribeirão Pires participam de palestra do Corpo de Bombeiros

Estudantes da EM (Escola Municipal) Maria Siqueira de Paula, no Pilhar Velho, participaram de mais uma palestra do projeto educacional Programa Bombeiro na Escola, voltado aos alunos dos 4º e 5º anos e também de 8º e 9º anos. A atividade ocorreu na manhã desta quarta-feira (19), na unidade escolar.

O curso foi ministrado pela soldado PM (Polícia Militar) Carolina, que é integrante do Corpo de Bombeiros. Com didática voltada às crianças, a profissional prendeu a atenção de alunos e professores, sempre com bom humor e deixando as temáticas mais leves e de fácil absorção pelos estudantes.

Na parte inicial da palestra, a soldado Carolina explicou o passo a passo de fazer a famosa manobra de Heimilich, movimento utilizado em pessoas que estão com alguma obstrução das vias aéreas superiores e sofrendo de asfixia. A tração é muito utilizada para desengasgar bebês e crianças pequenas e tem grandes chances de salvar vidas.

“Esse programa traz muito retorno para nós, do Corpo de Bombeiros, e também para os familiares dos alunos. Aqui eles aprendem diversas coisas que podem salvar a vida de seus colegas a até mesmo evitar acidentes com seus pais e mães. Os estudantes aprendem noções de primeiros socorros e identificar situações de risco”, declarou a soldado Carolina.

Além das palestras, os estudantes que participam das atividades do projeto Programa Bombeiro na Escola também recebem uma espécie de cartilha que contém diversas dicas de como identificar situações perigosas e de como realizar ligação para o Corpo de Bombeiros.

Ao fim do curso, os alunos participam de formação e ganham certificado de conclusão de curso. “Todo evento de formação é bem bacana. Os estudantes ficam bem felizes e orgulhosos de estarem contribuindo com os Bombeiros”, declarou a sodado Carolina.