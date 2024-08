Estudantes da Emeb Mario Santalúcia conquistam, de novo, ouro na Olimpíada de Matemática

Já está virando rotina. Pelo segundo ano consecutivo, os estudantes da Emeb Dr. Mário Santalúcia, no Jardim Ruyce, conquistaram a medalha de ouro na Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras (OIMSF). Os vencedores foram as crianças do 5º ano F, a turma da professora Tatiane Patricia Di Froscia, que também estava com esses estudantes ano passado, quando ganharam, no 4º ano, a mesma medalha de ouro.

A Olimpíada é anual e envolve estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo país. A prova, que foi realizada dia 23 de maio, aborda vários conceitos matemáticos e a primeira questão é em Língua Estrangeira – no caso, os alunos optaram pelo Espanhol.

Os problemas apresentados devem ser resolvidos em grupo e é permitido o uso de materiais como régua e calculadora, mas não celular. O professor não pode auxiliar na resolução.

A Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras (OIMSF) é promovida desde 1990 pela Association Mathématiques sans Frontières, com sede na França. No Brasil, a OIMSF é organizada pela Rede POC International Education com apoio da Embaixada da França, do Consulado Geral da França em São Paulo, do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Universidade Metodista de São Paulo e tem apoio para a divulgação do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).