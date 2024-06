Estudantes da EM Maria Siqueira de Paula se formam no Programa Bombeiro na Escola

Estudantes de 4º e 5º anos da EM (Escola Municipal) Maria Siqueira de Paula receberam certificado de conclusão de curso do Programa Bombeiro na Escola e que ocorreu na manhã desta quinta-feira (27), na unidade escolar.

Os alunos receberam certificado das mãos do soldado da PM (Policia Militar) Carolina, que integra o Corpo de Bombeiros. Para receber o atestado de conclusão de curso, os estudantes tiveram que participar das palestras e fazer atividades elaboradas pela corporação.

Nas palestras, os alunos e alunas aprenderam, entre outras coisas, a identificar perigos dentro da própria casa, não soltar pipas utilizando cerol e perto de linhas de transmissão. Durante a última formação, por exemplo, os estudantes aprenderam a manobra de Heimlich, utilizada em crianças e adultos que estejam se engasgando com alguma coisa.

“Gostei muito de participar do curso Programa Bombeiro na Escola. Aprendi que temos que utilizar capacete, quando andamos de moto e até nos atentarmos às placas de trânsito”, disse Júlio César Menezes Romano, aluno do 5º ano. “Eu aprendi que não podemos dar trotes à Polícia e aos Bombeiros. E que também devemos ligar sempre no número 193, quando presenciarmos alguma situação que precisa de socorro”, afirmou Anna Júlia Rodrigues de Sousa, também do 5º ano.

O Programa Bombeiro na Escola, durante as palestras, entregou aos estudantes cartilhas que ficavam com os alunos e que continham diversas atividades e questionários, auxiliando o educando a aprender um pouco mais sobre questões envolvendo segurança.