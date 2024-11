Estudantes da 3ª série do EM têm até hoje para escolher curso superior do Provão Paulista

Estudantes matriculados na 3ª série do Ensino que têm o sonho de estudar na USP, Unesp, Unicamp ou Fatecs e participaram dos dois dias do Provão Paulista 2024 têm até hoje, sexta-feira, dia 29 de setembro, para registrar suas opções de cursos superiores no portal do Provão. Quem não registrar as opções perde a vaga no primeiro semestre para as universidades paulistas, mesmo se aprovado no Provão.

Cada aluno pode escolher até oito opções de cursos de sua preferência. Para a escolha, os alunos matriculados nas redes estaduais e municipais de SP precisam acessar o portal https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/ com nome e o registro do aluno. Estudantes de outras redes devem fornecer nome e CPF.

Na hora de selecionar, os alunos devem estar atentos ao horário de aulas do curso e ao campus onde é oferecido. A Unesp, por exemplo, está em 24 cidades do estado.

Na hora da escolha de cursos, é necessário que cada aluno confirme suas escolhas no portal. As opções estarão registradas no perfil de cada estudante. Quem mudou de ideia pode alterar sua escolha até esta sexta-feira.

A escolha de vagas dessa etapa vale para todos os cursos da USP, Unesp e Unicamp e para parte das turmas das Fatecs. Se eventualmente um estudante for classificado no Provão por suas notas e não tiver registrado seu curso de preferência, ele perderá a vaga. Um novo processo de escolha será aberto em março, mas apenas para os cursos que terão início no segundo semestre nas Fatecs e na Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo.