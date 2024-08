Estudantes da 1ª série do EM devem escolher o itinerário formativo para o próximo ano

Estudantes que neste ano estão na 1ª série do Ensino Médio da rede estadual de São Paulo devem definir até o próximo dia 13 de setembro o itinerário formativo que desejam cursar na 2ª e 3ª séries. A escolha é obrigatória e precisa ser registrada na Secretaria Escolar Digital. A Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc-SP) oferta três opções de áreas, duas delas acadêmicas, a de exatas e humanas, e da técnica profissional.

Além das disciplinas do currículo comum, cada área acadêmica tem a sua particularidade. “No itinerário de humanas, o estudante fará aulas de oratória, também de liderança, que são habilidades importantes para a colocação profissional e a participação na sociedade, de forma geral, a partir do fim do ensino médio. Mas também terá aulas de filosofia e sociedade moderna e de geopolítica, que são conteúdos amplamente cobrados nos vestibulares, nas áreas de filosofia, de geografia, de história, de sociologia”, como explica Daniel Barros, da Coped, a Coordenadoria Pedagógica da Educação.

Os itinerários de humanas e exatas são ofertados em todas as escolas estaduais de Ensino Médio de São Paulo.

No itinerário formativo técnico profissional, são nove opções de cursos: administração, agronegócio, ciências de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas, além dos cursos oferecidos em parceria com o Senai e o Senac.

“Os itinerários técnicos, eles se propõem, obviamente, a formar os estudantes para atuar naquelas áreas profissionais, mas eles vão além das habilidades meramente técnicas. Os estudantes também precisam aprender a desenvolver os comportamentos necessários para ser bem-sucedidos nos campos de atuação de cada um dos cursos técnicos”, reforça Daniel Barros.

Para 2025, a Seduc-SP deve ampliar das atuais 1.393 para 1.911 as escolas estaduais com turmas no técnico. Mais informações estão no site Ensino Médio Paulista em www.ensinomediopaulista.educacao.sp.gov.br.