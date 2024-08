Estudantes brasileiros se classificam para Olimpíada Internacional e Latino-Americana de Astronomia

Enfrentar desafios e provas internacionais, conhecer pessoas de outros países e ainda trazer na bagagem boas experiências e conhecimento. É com essa mentalidade que dez estudantes brasileiros vão participar das Olimpíadas Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA) e Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA). A IOAA acontece de 17 a 27 de agosto, nas cidades de Vassouras e Barra do Piraí (RJ). Já a OLAA, será de 25 a 29 de novembro, na Costa Rica.

Os alunos que vão representar o Brasil na IOAA 2024 são: Francisco Carluccio de Andrade (SP), 16 anos, Gustavo Mesquita França (SP), 18 anos, Heitor Borim Szabo (SP), 17, Lucas Cavalcante Menezes (SE), 17, e Natália Rosa Vinhaes (MA), 17. Já na OLAA, o país será representado por Arthur Gomes Gurjão (CE), 16, Filipe Ya Hu Dai Lima (PB), 16, Larissa Midori Miamura (CE), 18, Luca Pieroni Pimenta (SP), 17, e Lucas Praça Oliveira (CE), 17.

Como suplentes, estão: Ana Beatriz Bandeira Martins (SP), Felipe Maia Silva (SP), Franklin da Silva Costa (PE), Henrico Bueno Hirata (CE), Luís Fernando de Oliveira Souza (MS) e Maxwell Caciano da Silva (MT).

Antes de enfrentar os desafios internacionais, os jovens participam de treinamentos com alunos que foram medalhistas em edições anteriores da IOAA e OLAA, além de professores, especialistas e astrônomos em Barra do Piraí (RJ). Durante as aulas, eles realizam provas e exercícios, constroem e lançam foguetes de garrafa pet, fazem manuseio de telescópios, estudam carta celeste, fazem análise de dados astronômicos, realizam observação do céu a olho nu e com uso de planetário, entre outras atividades.

Como participar?

Para participar da IOAA ou OLAA, o estudante do ensino médio precisa atingir uma ótima nota no nível 4 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), no ano anterior. Em seguida, são convidados para participar de diferentes etapas classificatórias com treinamentos e provas on-line e presenciais.

Organizadores

A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), conta com o apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Deputados Federais Tabata Amaral, André Janones, Vitor Lippi, Senador astronauta Marcos Pontes, UERJ, Universidade Paulista (UNIP), Centro universitário Facens e BTG Pactual.

A OBA ainda tem como embaixadores os canais Manual do Mundo, Space Today, Física Total e AstroBioFísica.