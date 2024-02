Estudantes beneficiados com o Uniedu devem renovar cadastro até 26 de fevereiro

Segue até o dia 26 de fevereiro o período de renovação do cadastro para os estudantes beneficiados pelo Programa de Bolsas Universitárias do Governo do Estado de Santa Catarina (Uniedu).

Cerca de 1.200 alunos da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) podem solicitar a renovação das bolsas de até 100%.

São aptos a requerer a renovação os alunos contemplados com bolsa art. 171 (licenciatura), bolsa art. 171 (estudo) e bolsa art. 170 (estudo), que não informaram que estavam matriculados no último período de curso no 2º semestre de 2023 no cadastro Uniedu.

Para renovar o benefício é preciso fazer o recadastramento e postar toda a documentação comprobatória de forma correta e completa no sistema Uniedu. O candidato precisa estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da Univali no ano de 2024, cumprir o cronograma estabelecido pela Secretaria de Estado da Educação (SED), bem como residir há pelo menos dois anos em Santa Catarina.

A lista completa de documentos necessários para a renovação, o passo a passo para o cadastro e o edital estão disponíveis em www.univali.br/uniedu.

Os alunos que optarem por não renovar a bolsa ou não cumprirem os critérios e prazos de manutenção, não poderão retornar a este benefício. Os estudantes que optarem pela renovação do Uniedu não podem concorrer ao Programa Universidade Gratuita no 1º semestre de 2024.

Após o recadastramento e postagem da documentação comprobatória da situação socioeconômica, o aluno deve acompanhar o parecer pelo portal Uniedu ou aguardar e-mail que será enviado para o endereço cadastrado. A última etapa de renovações do 1º semestre de 2024 será realizada nos dias 4 e 5 de março.