Estudantes aprovam tema da redação do Enem

No último domingo, dia 3, teve início o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, com a conclusão das atividades às 19h. Durante quase seis horas de prova, os estudantes enfrentaram um rigoroso teste que, apesar de exaustivo, foi marcado por uma redação cujo tema agradou: “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. A partir das 13h30, candidatos de mais de 4 milhões em 1.735 cidades realizaram o exame em cerca de 140 mil salas.

Leonardo Tenório Jacob dos Santos, de 18 anos, expressou que encontrou maior dificuldade nas questões de geografia e história. O jovem destacou que a seção de linguagem demandou intensa interpretação de textos considerados densos. Sobre a redação, Leonardo relatou surpresa com o tema, uma vez que muitos esperavam algo relacionado ao clima ou ao meio ambiente. Ele manifestou confiança em um bom desempenho no próximo domingo, especialmente em matemática, área em que se sente mais confortável.

Camila Veriano, 23 anos, comentou sobre o tempo limitado para responder às perguntas. Segundo ela, as provas de ciências humanas foram mais exigentes comparadas aos anos anteriores. A estudante notou que as questões de linguagem apresentavam ambiguidade e requeriam profunda interpretação, elevando o desafio do exame. Camila considerou o tema da redação acessível e amplo, permitindo diversas abordagens. Para a próxima etapa do Enem, ela espera que a prova mantenha um padrão semelhante ao dos anos passados.

Enzo Zeronian, 19 anos, avaliou a prova como cansativa e densa devido aos longos textos na parte de linguagens. No entanto, ele considerou as questões desta seção mais simples do que esperava. O estudante observou uma repetição temática na redação similar à dinâmica aplicada há dois anos sobre os povos originários. Em relação às ciências humanas, ele destacou a necessidade de habilidades interpretativas específicas em história e geografia e identificou maior complexidade nas questões de filosofia e sociologia.

Neste primeiro dia de exame, os candidatos responderam a 45 questões de múltipla escolha em linguagens (incluindo língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e outras 45 questões sobre ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), além da elaboração da redação.

No próximo domingo, dia 10, será realizada a segunda fase do Enem deste ano, focada nas disciplinas de ciências da natureza e matemática.