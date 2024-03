Estudantes aprendem primeiros socorros com bombeiros

Saber mais sobre os primeiros socorros é geralmente uma tarefa dos pais, que ao assumirem esse papel buscam mais conhecimentos sobre o que fazer em caso de acidentes domésticos com as crianças. No entanto, os seus filhos não têm a noção exata de como agir em uma situação de emergência.

Pensando na importância de ensinar para as crianças de como proceder em tais situações, o Colégio Singular Júnior, de Santo André, promoverá o Curso de primeiros socorros – Programa Bombeiro na Escola, nos dias 1º, 15 e 27 de março, com a participação de cerca de 120 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I. A atividade será ministrada pelo Cabo PM Geanio, do 8º grupamento de Bombeiros de Santo André.

Entre alguns dos temas abordados estão: os acidentes domésticos, de trânsito e de lazer; como localizar rotas de fuga, além de reforçar o aprendizado nas disciplinas da Escola da Inteligência, do médico e escritor Augusto Cury, e de Ciências.

Ao término do curso e com a presença da equipe de bombeiros, da mascote “Faísca” e do caminhão Auto Bomba Tanque (ABT), os estudantes receberão um certificado de conclusão, atestando a aptidão para ajudar nos primeiros socorros, além de um batizado com banho de mangueira.

De acordo Luciana Frésca, coordenadora pedagógica, o projeto já acontece há 3 anos e para facilitar a compreensão e a identificação das situações de perigo, as aulas são práticas e totalmente lúdicas. “Inicialmente, não fazíamos ideia da aceitação e do envolvimento dos alunos, pois por meio desta ação, fornecemos muito mais do que as habilidades práticas essenciais e necessárias de comportamento numa situação de perigo. O curso promove ainda um impacto positivo na autoconfiança e no bem-estar emocional dos alunos”, explica.