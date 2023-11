Estudante: Saiba o que você deve e não pode levar para o Provão Paulista

A partir desta quarta-feira (29), 1,2 milhão de estudantes do Ensino Médio participam da avaliação mais importante da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) em 2023: o Provão Paulista Seriado. As avaliações serão aplicadas nos dias 29 e 30 de novembro para alunos da 3ª série do Ensino Médio e nos dias 1º e 4 de dezembro para estudantes da 1ª e 2ª séries.

Esta será a primeira vez que a prova que garante 15.369 vagas diretas às universidades públicas estaduais será aplicada. As vagas são divididas entre a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

A Secretaria da Educação fez uma lista para orientar os estudantes para os dias de prova. Confira:

Chegar com antecedência;

Apresentar documento de identificação com foto;

Levar caneta esferográfica na cor preta de tubo transparente;

Celular ou outros equipamentos eletrônicos (fones, tablets, smartwatches) estão proibidos em sala de aula;

Lanches leves e garrafa de água estão permitidos;

Também é permitido levar álcool em gel para higienização das mãos;

Usar roupas confortáveis e apropriadas para a realização das provas.

A avaliação para a 3ª série do Ensino Médio está marcada para os dias 29 de novembro, das 8h às 12h, e 30 de novembro, das 8h às 13h. O segundo dia de provas terá uma hora a mais de duração por conta da redação.

Os estudantes matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino Médio farão provas nos dias 1º e 4 de dezembro. Os estudantes da 2ª série fazem a prova no período da manhã — das 8h às 12h nos dois dias — e os estudantes mais novos, da 1ª série, no período da tarde, das 14h às 18h, nos dois dias.

Todos os estudantes com deficiência terão uma hora a mais por dia para realizarem as provas. Ou seja, no dia 29 eles poderão fazer o Provão até as 13h, dia 30 até as 14h, dias 1º e 4 de dezembro até as 13h para quem faz provas no período da manhã e até as 19h para os participantes que prestam o exame no período da tarde.

Os estudantes das três etapas do Ensino Médio matriculados nas escolas estaduais dos 645 municípios, nas escolas municipais e nas unidades do Centro Paula Souza, as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) farão as provas em suas próprias escolas. É preciso estar atento, porém, ao horário de aplicação das provas, uma vez que estudantes que estudam no período da manhã podem fazer provas no período da tarde, e vice-versa.

O mesmo acontece com estudantes do período noturno, uma vez que as provas serão aplicadas só no período da manhã ou tarde. Alunos que trabalham devem pedir a comprovação da participação nas provas diretamente à secretaria de sua escola.

Alunos matriculados nas primeiras séries do Ensino Médio devem obrigatoriamente participar das provas deste ano, uma vez que a nota desta primeira edição será considerada quando ele estiver na 3ª série.

A aplicação do Provão Paulista, antes prevista para começar na terça-feira (28) foi alterada em razão de uma paralisação anunciada pelos metroviários, ferroviários e funcionários da Sabesp. A mudança foi definida pelo governo de São Paulo de modo a não prejudicar os mais de 1,2 milhão de estudantes do Ensino Médio que farão as provas.

Alunos de fora Alunos que não estão matriculados em 2023 na rede estadual e nas redes municipais paulistas ou nas Etecs farão as provas em São Paulo, capital. Todas as provas para estudantes de fora serão aplicadas na Escola Estadual Caetano de Campos, localizada na rua João Guimarães Rosa, 111, na Consolação