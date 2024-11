Estudante de veterinária é detido por suspeita de tráfico de animais

A Polícia Civil, em uma operação realizada na última quinta-feira (8), efetuou a prisão de um estudante de veterinária em Duque de Caxias, sob a acusação de envolvimento no tráfico ilegal de animais. A ação foi conduzida pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que apurou que o suspeito estava prestes a comercializar um macaco-prego por R$ 4 mil.

Durante a investigação, os agentes localizaram o primata em condições inadequadas, confinado em uma caixa de transporte cuja dimensão era insuficiente para acomodá-lo adequadamente. O animal foi imediatamente resgatado e transferido para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde receberá os cuidados necessários.

O estudante agora enfrenta acusações formais por maus-tratos a animais. No mesmo dia, em outra operação na região da Baixada Fluminense, mais precisamente em São João de Meriti, as autoridades prenderam um indivíduo suspeito de receptar aves silvestres capturadas por caçadores ilegais. A identidade do detido não foi divulgada.

Essas ações refletem os esforços contínuos das autoridades para combater o tráfico de fauna no estado, ressaltando a importância da proteção dos animais silvestres e o combate às atividades ilícitas que ameaçam a biodiversidade local.