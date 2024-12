Estudante de 91 anos abrilhanta formatura de Escola Estadual na UNG 

A Universidade Guarulhos (UNG) recebeu, na última quarta-feira (11), a Escola Estadual Padre Conrado Sivila para o Juntos na Formatura, evento que integra o Projeto Educare. Entre os formandos, um destaque especial emocionou a todos: Dona Yolanda Ribeiro, de 91 anos. Ela concluiu com entusiasmo seus estudos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), transformando um antigo sonho em realidade.

Com uma memória invejável e simpatia, a formanda recordou que os estudos não foram possíveis em sua infância por não existir, naquela época, escola em sua cidade, no sul de Minas Gerais. “Aos 11 anos, vim para São Paulo acompanhar uma amiga e já comecei a trabalhar, dando sequência na minha vida. Encontrei meu marido, me casei, tive filhos e formei todos eles. Agora, chegou a minha vez de estudar e realizar o sonho de escrever meu nome nos documentos”, contou.

Durante o período de estudos, Yolanda teve o apoio de sua família, especialmente de sua filha Vera Lúcia, que a acompanhou em algumas aulas. De acordo com Érica Borges Machado, professora de Matemática na modalidade EJA, a aluna era exemplo de dedicação. “Dona Yolanda foi uma discente querida por todos. Dificilmente faltava. Além de trabalhar a alfabetização, buscamos desenvolver as potencialidades apresentadas por ela durante o curso. E as aulas foram importantes também para a sua socialização”, destacou.

A solenidade contou com a presença do professor e diretor de Área da UNG, Marcelo Rosa. Ele fez questão de parabenizar Dona Yolanda. “É uma alegria para a UNG participar deste momento tão importante na vida dessa senhora. Ela é um exemplo de que não existe idade para estudar e realizar sonhos. Basta ter vontade e determinação”, afirmou.

Assim como a Escola Padre Conrado Sivila, mais de 30 instituições da rede de ensinos pública e privada passarão pela Universidade, entre dezembro e janeiro, para realizar a cerimônia de colação de grau dos estudantes do Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Isso é possível graças ao programa Juntos na Formatura, do Projeto Educare.