Estrelado por Beto Sargentelli, “O Rei do Rock – O Musical” chega ao Teatro Claro Mais SP

No dia 15 de março de 2024, o Teatro Claro Mais SP, localizado no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, será palco da estreia do aguardado “O Rei do Rock – O Musical”. Idealizado, produzido, escrito e estrelado pelo premiado ator e cantor Beto Sargentelli no papel de Elvis Presley. O espetáculo, apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, e com apoio da PremieRpet, promete uma homenagem única à vida e obra de um dos maiores ícones mundiais da música. Com sessões de quinta a domingo, os ingressos já estão à venda pelo site da Uhuu e bilheteria do teatro, com opções variando de R$75,00 a R$350,00.

Inédito e originalmente brasileiro, “O Rei do Rock – O Musical” mergulha na fascinante trajetória do roqueiro, desde sua primeira gravação em disco, aos 18 anos, até sua prematura morte aos 42. Em uma jornada envolvente pelos altos e baixos da vida do artista, a narrativa dessa grande homenagem é marcada pelos fortes laços pessoais e profissionais, e impulsionada por uma trilha sonora repleta de sucessos em diferentes estilos que deram o tom de sua carreira, incluindo rock, pop, country, blues e gospel, explorando, em dois atos, momentos cruciais ao lado de figuras essenciais e grandes referências da música americana.

Trazendo à cena 15 atores convidados. acompanhados de seis músicos, Sargentelli, compartilha a cena com nomes conhecidos dos palcos e telas, entre eles o veterano Stepan Nercessian, que vive o famoso Coronel Tom Parker, Bel Moreira como Priscilla Presley, Danilo Moura como B.B King, Aline Cunha como Rosetta Tharpe, Stella Maria Rodrigues como Gladys Presley, Romis Ferreira como Vernon Presley, Rafael Pucca como Sam Phillips/Frank Sinatra, além de Nathalia Serra (Ann Margret), Luiz Pacini (Scotty), Gui Giannetto (Bill), Aquiles (Milton Berle), Rafael de Castro (James), Jéssica Stephens (Penny) e Neusa Romano (Suzie Atkins).

SOBRE O ELENCO

A escolha de Sargentelli, de dar vida ao rockstar estadunidense, não é por acaso. Sua paixão pela música, inspirada desde a infância pelo saudoso pai, o também artista Roberto Sargentelli, com quem soltava a voz em canções como “Love Me Tender”, somada à sua busca incansável por se reinventar a cada trabalho nos últimos 15 anos, despertaram nele o desejo de mergulhar nessa nova tarefa desafiadora, e a qual vem se dedicando desde 2017, quando o diretor Breno Silveira, com quem trabalhou no musical “Dois Filhos de Francisco”, disse ter visto nele, durante um dos seus ensaios para viver Zezé Di Camargo, a figura de Elvis. Foi este o pontapé inicial para que o sonho antigo virasse um projeto e começasse, enfim, a sair do papel.

Foi ao longo, também, dos últimos sete anos, que Beto se dedicou a escrever o roteiro deste que será o seu segundo musical biográfico e que marca sua estreia como autor. Todo o processo de estudo lhe rendeu base suficiente para conhecer os detalhes dessa história, reunindo as ferramentas necessárias para incorporar não apenas a voz característica, mas também os gestos, estilos e presença de palco magnética, marcada pelo visual dândi, o topete montado à base de brilhantina tipo Royal Crown e os movimentos característicos de pernas e quadris.

“Os desafios são inúmeros e com certeza os maiores estão nos movimentos corporais e na responsabilidade de interpretar um ícone conhecido pelo mundo todo, mas sinto como se me preparasse para esse momento desde que me entendo por gente. Desde pequeno me inspiro, primeiro no meu pai, depois em Elvis. Sempre tive topete, flertei com a costeleta, sem falar no apreço por violões, motocicletas e carros antigos. Musicalmente fui tão eclético quanto ele, ouvindo música popular, rock, Folk, R&B, tocando e cantando todos os estilos com meu pai. São muitas as conexões especiais. Posso dizer que viver o Rei, idealizar o projeto, escrever o texto e produzir, realmente é o maior desafio da minha vida”, relata Sargentelli, que coleciona papéis de destaque em mais de 15 musicais, além de estatuetas de melhor Ator dos principais prêmios de gênero, como Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital, entre outras honrarias e reconhecimentos.

Já o veterano Stepan Nercessian, conhecido por inúmeros trabalhos nas telas, retorna aos musicais biográficos após quase uma década, desde sua marcante interpretação do apresentador Chacrinha, no musical biográfico “Chacrinha – O Musical”, em 2015. O ator veterano aceitou com honra o desafio de dar vida ao antagonista da história, o famoso Coronel Tom Parker, gerente pessoal, comercial e financeiro de Presley, moldando toda a trajetória de sua carreira, do início ao fim.

“Na vida do artista, quando alguém acredita, confia no seu potencial, e te convida para trabalhar, é sempre algo muito reconfortante; nesse caso então, foi mais especial ainda, porque é para falar sobre um artista que existe dentro de cada um de nós. Todo mundo tem um pedacinho de Elvis dentro de si; e ser convidado para fazer o Coronel torna a responsabilidade ainda maior. Fiquei muito honrado”, comemora ele, que completa: “É muito bom poder contar a vida de uma pessoa, em um espetáculo que transcende a biografia dela”, ao considerar todos os temas que são abordados na história.

Também retornando aos musicais após quase 10 anos está Bel Moreira, intérprete de Priscilla Presley. A atriz, que vinha se dedicando ao audiovisual, celebrou o reencontro com os palcos, agora adulta, com esse convite que considerou emocionante. “Em 2024 completei 15 anos do meu primeiro musical, que marca o início de tudo pra mim. Me lembro o tempo todo da garotinha que eu era e quem eu me tornei nas coxias paulistanas. Espero manter a graciosidade de Priscilla e mostrar para o público sua transição, de menina a mulher”, conta ela.

Na pele de B.B King está Danilo Moura, que, assim como Nercessian, repete uma experiência bem sucedida com a biografia teatral, tendo já homenageado um outro nome forte da música, Tim Maia, na premiada produção “Tim Maia – Vale Tudo”, em 2012. O artista foi o escolhido para interpretar o lendário cantor e guitarrista de blues Riley Ben King e expressou sua alegria pelo novo trabalho, enfatizando a importância do desafio que pede uma preparação meticulosa.

“Um convite do diretor João Fonseca sempre tem importância na vida de qualquer ator. E B.B King é um artista que eu consumo muito. Tô que é só alegria de poder trazer essa figura para o palco do teatro. Minha preparação para vivê-lo foi basicamente guitarra. Estudei muito, todos os dias, incessantemente. Eu amo esses desafios e tenho dado os meus 100% de dedicação para entregar o melhor para o público”, conta ele.

Enquanto isso, Aline Cunha, convidada para dar vida à pioneira Sister Rosetta Tharpe, compartilhou sua emoção ao receber o convite para retratar uma figura tão significativa na história da música. Ela destacou a importância de reconhecer as contribuições dos artistas negros, especialmente em um contexto como este, onde o legado de Tharpe é fundamental para compreender as raízes do rock. Aline está se preparando para o papel pautada por diversas pesquisas e até mesmo se afinando com uma guitarra semelhante à usada por Tharpe, buscando capturar autenticidade em sua interpretação.

“Receber esse convite foi realmente emocionante! Fico muito feliz de poder representar a mulher que inventou o Rock. Não sei se todos que são fãs de Elvis Presley e de artistas mais jovens da época sabem de sua influência. Infelizmente, temos pouquíssimas oportunidades de ressaltar a importância de artistas negros na história da música, e esse musical é uma excelente oportunidade para relembrar dessas personalidades que não puderam ser reconhecidas em sua época”, ressalta.

Capitaneado pela H Produções Culturais, de sucessos como “Os Últimos 5 Anos”, “Nautopia” e “Bonnie & Clyde”, em colaboração com a Turbilhão de Ideias de Gustavo Nunes (Cássia Eller – O Musical) e Andarilho Filmes de Eline Porto (Por Elas – O Musical), “O Rei do Rock – O Musical” reúne também em sua equipe criativa profissionais renomados do eixo Rio-São Paulo. João Fonseca, conhecido por sua trinca de biografias musicais (Tim Maia – Vale Tudo, Cássia Eller – O Musical e Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz), assume a direção, enquanto Thiago Gimenes assina a direção musical. Já Keila Bueno é responsável pela direção de movimento e coreografias, Marcos Padilha pelo visagismo, Fábio Namatame pelos figurinos, Giorgia Massetani pela cenografia, Paulo Cesar Medeiros pelo desenho de luz e Tocko Michelazzo pelo desenho de som.

Ficha Técnica | O Rei do Rock – O Musical

Ministério da Cultura e Bradesco Seguros apresentam:

Texto: Beto Sargentelli

Direção: João Fonseca

Direção Musical: Thiago Gimenes

Direção de Movimento e Coreografias: Keila Bueno

Assistente de Coreografias: Tiago Weber

Assistente de Direção Musical: Johnny Mantelato

Figurinista: Fabio Namatame

Cenografia: Giorgia Massetani

Designer de Luz: Paulo Cesar Medeiros

Designer de Som: Tocko Michelazzo

Visagismo: Marcos Padilha

Assessoria de Imprensa: GPress Comunicação por Grazy Pisacane

Direção Criativa: Eline Porto

Fotos: Stephan Solon

Comunicação Visual: Estúdio Órbita

Gestão de Marketing: Palma Comunicação

Direção de Produção: Lucas Mello

Produção Executiva: Tâmara Vasconcelos

Gerente de Companhia: Pedro Guida

Assistente de Produção: Giulia Zerbinatto

Stage Manager: Caio Bichaff

Produção Administrativa: Andrea Sargentelli

Apoio: PremieRpet, Folha de SP, Ambra Estúdio de Dança, Hotel Transamérica Berrini e Panificadora Ceci.

Idealização e Produção: H Produções Culturais

Supervisão de Produção: Turbilhão de Ideias

Realização: Andarilho Filmes e Governo Federal

SERVIÇO:

“O Rei do Rock – O Musical”

Local: Teatro Claro MAIS SP – Shopping Vila Olímpia

R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo – SP

Temporada: 15 de março a 19 de Maio de 2024

Sessões: Quinta a Domingo

Quintas e Sextas às 20h | Sábados às 16h30 e às 20h30 | Domingos às 15h30 e às 19h30

Valores: Plateia Premium R$350,00 | Plateia Las Vegas R$300,00 | Plateia Memphis R$250,00 | Plateia Cadilac R$200,00 | Balcão R$75,00

Vendas: Uhuu (com taxa de serviço) ou Bilheteria Local do Teatro

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/o-rei-do-rock-o-musical-12634

Duração: 140 minutos

Classificação: 12 anos